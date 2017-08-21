"Роснефть" закрыла сделку по приобретению 49% Essar Oil Limited

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. "Роснефть" закрыла сделку по приобретению 49,13% Essar Oil Limited, говорится в сообщении российской компании.

"Роснефть" успешно закрыла стратегическую сделку по приобретению 49,13% акций Essar Oil Limited (EOL) у Essar Energy Holdings Limited и аффилированных с ней компаний. Одновременно о закрытии сделки по приобретению 49,13% EOL объявил консорциум международных инвесторов, в который входят Trafigura и UCP. Ценовые параметры сделки соответствуют ранее подписанным обязывающим документам", — говорится в сообщении.

"Роснефть", европейский сырьевой трейдер Trafigura и группа United Capital Partners (UCP) Ильи Щербовича в середине октября прошлого года приступили к сделке по приобретению Essar Oil исходя из оценки ее бизнеса в 12,9 миллиарда долларов. Сообщалось, что "Роснефть" приобретает 49% акций компании. Еще 49% покупает консорциум инвесторов в составе Trafigura и группы UCP. Семья Руйя сохраняет за собой долю в компании в размере 2%.