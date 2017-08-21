Утвержден план реализации программы по обеспечению россиян доступным жильем

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Правительство России утвердило план реализации программы по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами на 2017-2019 годы, соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"Дополнить государственную программу Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" приложением №5 следующего содержания: План реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", — говорится в документе.