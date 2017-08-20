Суд отказал Siemens в аресте турбин в Крыму

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить заявление Siemens об аресте и запрете на монтаж турбин для крымских электростанций.

Отмечается, что суд не нашел для этого правовых и документальных оснований.

При этом суд принял к производству иск Siemens к структурам "Ростеха" по поводу поставок в Крым, предварительные слушания назначены на 18 сентября. Иск поступил в арбитраж еще 11 июля, но до сих пор Арбитраж Москвы оставлял его без движения из-за нарушения истцом процессуальных норм при подаче заявления.

Немецкая компания потребовала признать недействительной сделку, реквизиты которой в материалах суда пока не сообщаются. В качестве обеспечительной меры Siemens указал арест турбин и запрет на их установку.

Суть претензий

Siemens обвиняет ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" и ООО "ВО "Технопромэкспорт" в том, что они незаконно переместили в Крым четыре газовые турбины. Они были произведены на совместном предприятии "Силовых машин" и Siemens и изначально предназначались для строительства электростанции в Тамани.

ОАО "ВО "Технопромэкспорт", с 2016 года проходящее процедуру банкротства, в свое время заключило с Siemens контракт на покупку четырех турбин для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован.

В Крыму ООО "Технопромэкспорт" строит две теплоэлектростанции мощностью 470 МВт каждая. Пуск первых двух блоков мощностью по 235 МВт планируется в первом квартале 2018 года.

С обвинениями немецкого концерна в компании не согласны. Согласно ее заявлению, действующее ООО "ВО Технопромэкспорт" купило на вторичном рынке турбины для двух ТЭС в Крыму и модернизировало их с помощью российских заводов и инжиниринговых компаний.

В иске ответчиком указывается также ООО "Сименс технологии газовых турбин" (на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам"). Как пояснили РИА Новости в немецком концерне, компания включена в число ответчиков по техническим причинам в связи с особенностями ведения арбитражного процесса в России, а реальные претензии предъявляются только "Технопромэкспорту".

В Siemens утверждают, что предлагали "Технопромэкспорту" выкупить турбины. Российская компания заявляет, что не получала от Siemens официальных предложений по обратному выкупу оборудования.

Более того, еще в 2016 году "Технопромэкспорт" предлагал такой вариант концерну, однако Siemens тогда отказался. После этого турбины прошли модернизацию.

Политическое решение

Скандал с поставками турбин в Крым привел к расширению антироссийских санкций Евросоюза. Под ограничения попали замминистра энергетики Андрей Черезов, глава департамента Минэнерго Евгений Грибчак, ОАО и ООО "Технопромэкспорт" и их гендиректор Сергей Топор-Гилка, а также ЗАО "Интеравтоматика".

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий. В частности, была увеличена мощность турбин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что на полуостров были поставлены турбины российского происхождения.

Минэнерго сочло санкции Евросоюза вмешательством в спор двух хозяйствующих субъектов и нарушением международного права. "У Минэнерго России не вызывает сомнений, что ЕС принимал решение, исходя исключительно из политических соображений", — подчеркнули в министерстве.

В МИД России также заявили, что речь идет об обычном коммерческом споре хозяйствующих субъектов, и выразили разочарование "доводимой до абсурда политизацией вопроса".

Дальнейшее сотрудничество

Немецкий концерн сообщал, что намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций. Siemens также собирается приостановить поставки по действующим контрактам с российскими госкомпаниями.

Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что оборудование немецкого концерна можно заменить продукцией других производителей. "У нас рынок абсолютно конкурентный в стране. Все, что поставляет Siemens, могут поставлять и другие компании", сказал он.

Позже президент и главный исполнительный директор Siemens AG Джо Кэзер заявил, что было бы неправильно из-за скандала с турбинами в Крыму относиться с подозрением к России в целом, где у немецкой компании много надежных партнеров. В их числе он назвал "Газпром", "Новатэк" и РЖД.

В РЖД в свою очередь сообщили, что компании намерены продолжать сотрудничество. В частности, в РЖД сохраняют планы по дополнительному заказу на поезда "Сапсан". "Это не отразится на наших взаимоотношениях. Мы подтверждение такое получили", — сообщил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.