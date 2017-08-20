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Экономика

Рогозин о судостроении на Украине: лишь "носят кофе" американским морпехам

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Август 2017 (51)
11:5220.08.2017
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРакетный крейсер Украина на Николаевском судостроительном заводе на Украине. Архивное фотоРакетный крейсер Украина на Николаевском судостроительном заводе на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украинские коллеги не видят иной перспективы для своего судостроения, кроме как "носить кофе морпехам США" в Очакове, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Одесский припортовый завод. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Поляков
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На Одесском припортовом заводе назвали причину остановки производства
Так он отреагировал в своих аккаунтах в Facebook и Twitter на размещенную на сайте РИА Новости статью "Кладбище недостроя: как "утонул" флот Украины", в которой описывается прискорбная ситуация на судостроительных заводах в украинском Николаеве.

Рогозин напомнил, что в декабре 2013-го по поручению президента РФ он посетил вместе с экспертами ВПК Николаевские верфи "для определения перспектив кооперации".

"Встречали нас очень тепло. Договорились о плане сотрудничества. Через месяц началась активная фаза киевского путча, и все наши надежды на возрождение тесных экономических связей с Украиной, а вместе с ними и последний шанс судостроения на Украине подняться, — всё это умерло", — написал вице-премьер.

Президент Украины Петр Порошенко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в Киеве. 15 марта 2017 года
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Продажа "Украины": национальная идея и судьба крейсера
"Мы немедленно приступили к импортозамещению, восстановили крымские судостроительные предприятия, активизировали строительство верфи в приморском Большом Камне, создали с нуля на рыбинском заводе "Сатурн" новую отрасль — морское газотурбостроение. А наши украинские коллеги иной перспективы, как носить кофе морпехам США в Очакове, больше не видят", — написал Рогозин.

Ранее на сайте ВМС США появилась информация, что военнослужащие морского десантного инженерно-строительного батальона начали строительство оперативного центра ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове. Согласно сообщению, американские военные прибыли в Очаков в апреле и занимались подготовкой к началу строительства. Ожидается, что центр будет использоваться для планирования и оперативного командования при проведении военных учений на Украине.

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот. Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну. Позднее президентом был избран Петр Порошенко.

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