Путин поручил изменить условия продления ареста предпринимателей

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Верховному суду проработать вопрос о недопущении продления ареста предпринимателей, если не идет активное следствие, поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с Верховным Судом РФ и Генеральной прокуратурой РФ проработать вопрос о недопущении продления меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, в случае если по уголовному делу не предпринимаются активные следственные действия, и, при необходимости, предусмотреть внесение в законодательство РФ соответствующих изменений", — говорится в сообщении.

Срок выполнения поставленной задачи — 15 ноября этого года.

Кроме этого, Генпрокуратуре, СК, ФСБ И МВД в целях повышения гарантий защиты прав предпринимателей при осуществлении уголовного преследования поручено "обеспечить контроль за соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ о запрете применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности".

Также указанным ведомствам вверено усилить процессуальный контроль за законностью возбуждения и расследования уголовных дел в предпринимателей, в частности, за соблюдением процессуальных сроков в стадии досудебного производства. Доклад по данным вопросам поручено представить к октябрю.

Верховному Суду РФ рекомендовано усилить судебный надзор за законностью возбуждения и расследования уголовных дел в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности. А также представить предложения об отказе продления ареста в отношении предпринимателей, в случае если по уголовному делу не предпринимаются активные следственные действия. Доклад нужно представить до 15 декабря.