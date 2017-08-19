Путин поручил сократить число и сроки проверок предпринимателей

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря внести изменения в законы о проверках бизнесменов: их должно быть не более 30% от плановых, а длиться проверки должны до 10 рабочих дней, поручение опубликовано на сайте Кремля в субботу.
Исключение здесь составляют неплановые проверки, которые инициированы в связи с причинением вреда или возникновением такой угрозы жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отмечается в поручении.
Кроме этого, президент поручил сократить сроки проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя до 10 рабочих дней.
Срок выполнения данных поручений — 1 декабря 2017 года, отмечается на сайте Кремля.