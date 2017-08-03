Путин призвал ограничить срок внеплановых проверок бизнеса десятью сутками

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в Дальневосточном федеральном округе во время посещения Нижне-Бурейской ГЭС. 3 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в Дальневосточном федеральном округе во время посещения Нижне-Бурейской ГЭС. 3 августа 2017

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости ограничить срок проведения внеплановых проверок бизнеса десятью сутками.

Речь о проблемах предпринимателей зашла в ходе совещания по инвестпроектам на Дальнем Востоке. Глава государства в этой связи заявил, что количество внеплановых проверок предпринимателей должно быть сокращено до 30% от числа плановых, а также обратил внимание на излишнюю длительность проверок.

"Они сейчас длятся бесконечно долго. Это надо прекратить. Срок проведения внеплановых проверок должен быть ограничен десятью сутками", — сказал Путин.