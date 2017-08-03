Путин призвал ограничить срок внеплановых проверок бизнеса десятью сутками
14:4903.08.2017
(обновлено: 14:51 03.08.2017)
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ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости ограничить срок проведения внеплановых проверок бизнеса десятью сутками.
Речь о проблемах предпринимателей зашла в ходе совещания по инвестпроектам на Дальнем Востоке. Глава государства в этой связи заявил, что количество внеплановых проверок предпринимателей должно быть сокращено до 30%
от числа плановых, а также обратил внимание на излишнюю длительность проверок.
"Они сейчас длятся бесконечно долго. Это надо прекратить. Срок проведения внеплановых проверок должен быть ограничен десятью сутками", — сказал Путин.