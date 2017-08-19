"Хватит это терпеть": россияне начали пить больше коньяка и импортных вин

МОСКВА, 18 августа — РИА Новости, Мария Салтыкова. Поставки французского коньяка в Россию за последние 12 месяцев выросли почти вдвое, о росте импорта вин в 1,6 раза сообщалось еще в первом квартале. Продажи пива при этом продолжают сокращаться, а вот водку и самогон в стране, судя по всему, все-таки пьют по-прежнему. Что определяет алкогольные пристрастия россиян — в материале РИА Новости.

Что и сколько пьют россияне, по данным опросов

Жители России в последние годы наконец стали меньше пить: потребление алкоголя в стране снизилось до 10,3 литра на взрослого человека в год. Об этом в июле сообщила пресс-служба Минздрава. Это все еще больше нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (8 литров), но уже значительно меньше, чем в 2011 году, — 18 литров на человека.

По итогам недавно опубликованного опроса ВЦИОМ больше всего россиян — 43% — заявили, что пьют вино, 16% — пиво, 14% — коньяк, 12% — водку, а более трети опрошенных (39%) сообщили, что не пьют спиртное совсем. Статистика по серому рынку алкоголя ВЦИОМ не учитывалась, но, по данным Минфина, его доля сейчас составляет 20-30% рынка.

Но данные по объемам продаж и производству алкогольных напитков говорят о том, что респонденты, похоже, лукавят.

1. Пиво — 39,9% рынка, 780,6 миллиона декалитров

"Россия — пивная страна, у нас пиво — номер один", — говорит глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРА) Вадим Дробиз. По его словам, в год россияне выпивают 8,6 миллиарда литров пива, с 1995 по 2007 годы его потребление на человека в год выросло до 81 литра, в 5,5 раза, но после этого стало сокращаться. В 2016 году оно составило уже 56 литров на человека. По данным Росстата, объем розничных продаж пива (без учета пивных коктейлей) в прошлом году составил 780,6 миллиона декалитров (78,1 миллиона гектолитров), на 3,7% меньше, чем в 2015 году. Но доля пива на российском алкогольном рынке в итоге уменьшилась лишь незначительно — до 39,9% (с 40,4% в 2015 году).

Однако недавно крупнейшие производители пенного напитка сообщили о куда более драматичном падении продаж. В первом полугодии 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего, рынок сократился на 4%, он составил всего 56,7 миллиона гектолитров. Об этом говорится в отчете датской компании Carlsberg Group (по данным Росстата, компания занимает около трети рынка пива в России — 33%). То же самое отмечалось в отчетах Anadolu Efes (15% рынка) и Heineken (12,3%).

Все три компании жаловались на ограничение объема пластиковой тары в России, которое было введено с целью снизить потребление алкоголя. Разливать пиво в бутылки емкостью более 1,5 литра в России запретили с 1 января 2017 года, продавать его розничным потребителям — с 1 июля. Российское подразделение Carlsberg, пивоваренная компания "Балтика", указала на еще две причины снижения спроса: холодное лето и снижение доходов россиян. В ЦИФРА эти причины считают не столь существенными: по словам Дробиза, в последние десять лет продажи сокращаются из-за того, что новых молодых потребителей становится просто меньше из-за демографического спада в начале 1990-х годов.

2. Водка — 38,9% рынка, 96,6 миллиона декалитров

В 2016 году, по данным Росстата, на долю водки пришлось 38,9% от объема проданных алкогольных напитков (в 2015 году — 38,2%). В натуральном выражении продажи водки, правда, слегка сократились — на 0,6%, до 96,6 миллиона декалитров. В середине августа газета "Известия" со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования (РАР) сообщила о том, что продажи водки за последние полгода снизились на 20% — до 318 миллионов литров (31,8 миллиона декалитров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика РАР при этом сравнивалась с данными Росстата, однако методики подсчета у ведомств значительно различаются. РАР основывается на данных ЕГАИС и учитывает только продажи в городах, а не в селах и в общепите. Росстат оценивает все три сегмента, но он тоже неточен: невозможно учесть каждую бутылку, проданную в каждом магазине, поэтому для подсчета берут число выборочных продаж в нескольких магазинах, умноженное на количество торговых точек. Разброс при такой методике — плюс-минус 10%, пояснил Дробиз.

"В пользу сохранения продаж говорит, например, то, что за первое полугодие производство водки в России выросло на 30% к прошлому году. Сбор акцизов вырос примерно на 35% по докладам Минфина, а это еще один аргумент против той информации, которая появилась", — указал он.

3. "Серый рынок" — 20-30% рынка

Доля серой продукции на рынке крепкого алкоголя составляет 20-30%, об этом в начале августа сообщил директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов. В легальной рознице России больше года не продается нелегальная продукция. Однако, по оценке ЦИФРА, объем нелегальной суррогатной продукции в нелегальной рознице составляет свыше 800 миллионов литров в год. Сюда входят самогон, аптечные настойки, содержащие алкоголь пищевые жидкости, нелегальная водка и другая кустарная продукция. "Ее покупают 20 миллионов потребителей с зарплатами до 15 тысяч рублей — вот они ее пили, пьют и будут пить", — указал глава центра.

В последние два года нелегальную продукцию производят уже не на базе нормальных заводов, а "на базе бывших коровников, складов, ангаров", полукустарным методом, уточнил Дробиз. "По моим расчетам, 200-250 миллионов литров нелегальной водки производится и продается. Но она продается по цене в два раза дешевле в нелегальной рознице", — отметил эксперт.

Рынок самогона продолжает прирастать. По оценке ЦИФРА, через год он может дойти до 800 миллионов литров в год, по мере борьбы государства с промышленным суррогатом. Борьба с производством промышленной нелегальной продукции пока приводит только к одному: потребители начинают объединяться вокруг одного производителя, самогон начинают гнать "для своих".

4. Вино — 10,5% рынка, 84,9 миллиона декалитров

Доля винодельческой продукции (без учета игристых вин) на алкогольном рынке в 2016 году не менялась: как и в прошлом году, она составила 10,5%. Ее продажи при этом сократились на 2,3% — до 84,9 миллиона декалитров. Покупать шампанское и игристые вина в прошлом году тоже стали чуть меньше: их продажи сократились на 6,9% — до 22 миллионов декалитров.

Импорт вин упал на треть в 2015 году, но с прошлой осени начал расти. По мнению гендиректора ЦИФРА, это объясняется тем, что средний класс постепенно перестал себе отказывать в маленьких радостях и возвращается с российских вин на заграничные. Импорт винодельческой продукции в 2017 году вырос на 35%, игристых вин — на 15%. По словам Дробиза, в основном алкоголь пьют женщины, а это 90% потребителей вин.

По данным Федеральной таможенной службы, импорт "тихих" вин в первом квартале вырос до 46,6 миллиона литров, или на 60%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт игристых вин, в свою очередь, вырос на треть — до семи миллионов литров.

5. Коньяк — 4,3% рынка, 10,3 миллиона декалитров

Доля коньяка и коньячных напитков в 2016 году, по данным Росстата, осталась на уровне 2015 года — 4,3%. Продажи коньяка в прошлом году сократились на 2,4% в декабре — на 0,9% (до 10,3 миллиона декалитров и 1,2 миллиона декалитров соответственно).

Импорт коньяка за последние 12 месяцев, несмотря на это, значительно вырос. Его поставки в Россию за это время, по данным на 31 июля, увеличились на 73,2% — об этом сообщило французское Национальное межпрофессиональное бюро коньяков (BNIC). Это связано с "возрожденным интересом" к этому напитку, объяснило бюро. Рост спроса в России повлиял даже на общеевропейскую статистику продаж коньяка: они выросли на 10,1% до 42,1 миллиона бутылок.

"На самом деле импорт коньяка в целом по итогам первого полугодия вырос на 30%. Но этому предшествовало падение почти в два раза в 2015-2016 годах", — указал Дробиз.

В 2014 году, по его словам, ввезли 25 миллионов литров коньяка из трех стран: Армении, Франции и Грузии (почти половину, 10 миллионов, — из Армении).

В 2015 году импорт коньяка сократился почти в два раза, до 8 миллионов литров (без учета Армении), а в 2016 году его ввезли еще меньше — 6,5 миллиона литров. Таким образом, по данным ЦИФРА, за первые полгода этого года импорт восстановился на 70%, при этом поставки грузинского коньяка увеличились на 80-90%, а французского — всего на 30%.

"Населению, которое раньше сидело на импорте, просто надоело терпеть кризис: с сентября начался рост импортной винодельческой продукции, а мужчины потерпели до нового года (2 года), поэтому рост начался только с января. При этом увеличились поставки не только коньяка, но и виски, рома, текилы и джина, всего элитного алкоголя", — рассказал Дробиз.

Производство российского коньяка при этом, по его словам, тоже росло.

Рост поставок при этом может объясняться не только ростом спроса, но и снижением курса доллара. "Рост продаж за это время составил не более чем 5-7%. Это значит, что продукция где-то складируется", — отметил эксперт.

6. Сидр и медовуха — 0,3% рынка, 4,3 миллиона декалитров

Доля прочей алкогольной продукции, включая сидр, пуаре, медовуху, по данным Росстата, в 2016 году выросла до 0,3% с 0,2% в 2015 году. Продажи этой алкогольной продукции по итогам года увеличились на 40,6% до 4,3 миллиона декалитров, в декабре — на 46,4%, до 0,5 миллиона декалитров.

Что считать сейчас медовухой и сидром, впрочем, пока не ясно: по словам Дробиза, "в этот сектор ушли производители слабоалкогольных напитков, и объем вырос за счет непонятной продукции".