Турция определила точку выхода "Турецкого потока", сообщил Новак

ИЗМИР (Турция), 18 авг — РИА Новости. Турция определила точку выхода "Турецкого потока", сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Там одна точка выхода обсуждалась из морской части на сухопутную часть. Были разные взгляды, где это должно быть. Изначально согласовывалась точка севернее одного из турецких поселков. Собственно, об этом и договорились, и турецкие партнеры подтвердили эту точку. Она наиболее эффективна и оптимальна с экономической и географической точки зрения", — сказал Новак в кулуарах 86-й Измирской международной ярмарки.

Глава департамента турецкой трубопроводной компании Botas Эмре Эргюн, в свою очередь, заявил в пятницу, что точка выхода линии газопровода на турецкой территории — район населенного пункта Кыйыкёй во Фракии. "Турецкий поток" для нас очень важный проект. Уже определена точка выхода трубы — это Кыйыкёй. Точки выхода газопровода в Европе будет определять "Газпром". Работы по строительству двигаются очень быстро", — сказал Эргюн, выступая на пленарной сессии в рамках выставки в Измире.

Что касается экологического заключения по проекту, Новак сообщил, что "Газпром" направил соответствующий документ на рассмотрение турецкой стороны. "Сейчас в соответствии с процедурами внутренними, идет рассмотрение этого документа. Он был в соответствии с требованиями размещен на сайте, проходил общественное обсуждение. Надеемся, что в ближайшее время по нему будет принято положительное заключение", — сказал министр.

"Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка "Турецкого потока". Глава Минэнерго РФ сообщил в пятницу, что в настоящее время уложено более 170 километров газопровода. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).