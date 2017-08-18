Россия сняла ограничение на ввоз молока из Белоруссии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) сняла введенное накануне временное ограничение на ввоз продукции трех белорусских предприятий, в том числе и "Савушкина продукта", сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с учетом проведенных переговоров с белорусской стороной, а также гарантий заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь — директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора А.М. Субботина восстанавливает право поставок на территорию России продукции белорусских предприятий: ОАО "Молочные горки", ОАО "Рогачевский МКК", ОАО "Савушкин продукт", — говорится в сообщении.

В четверг Россельхознадзор объявил об ограничении с 18 августа поставок в РФ с одного белорусского мясного предприятия и трех молочных, включая "Савушкин продукт", в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и РФ.