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Экономика

Новак: "Северный поток-2" построят в срок, несмотря на санкции США

17:3418.08.2017
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© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtИнженеры проводят проверку первых труб, необходимых для стоительства двух ниток газопровода Северный поток-2. Архивное фотоИнженеры проводят проверку первых труб, необходимых для стоительства двух ниток газопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt

ИЗМИР (Турция), 18 авг — РИА Новости. Газопровод "Северный поток-2" будет построен в срок, несмотря на санкции США, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах 86-й Измирской международной ярмарки.

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"По "Северному потоку-2" многое будет зависеть от неопределенности, которая сегодня есть в законе и требует разъяснения. С учетом того, что европейские страны заинтересованы в поставках газа из России, и по "Северному потоку-2", с учетом увеличения объемов европейского потребления и падения объемов их добычи, мы уверены, что проект будет реализован и намеченные сроки. По крайней мере, на сегодняшний день он продолжает реализовываться", — сказал Новак, отвечая на вопрос, не помешают ли расширенные санкции США реализации "Северного потока-2".

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, расширяющий ряд секторальных санкций против экономики РФ. В законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Также документ предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно.

Трубы для газопровода Северный поток-2. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Международное рейтинговое агентство Moody's отмечало, что видит риски задержки строительства "Северного потока-2" из-за санкций США, в частности, с точки зрения привлечения проектного финансирования.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

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