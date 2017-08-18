Новак: "Северный поток-2" построят в срок, несмотря на санкции США

ИЗМИР (Турция), 18 авг — РИА Новости. Газопровод "Северный поток-2" будет построен в срок, несмотря на санкции США, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах 86-й Измирской международной ярмарки.

"По "Северному потоку-2" многое будет зависеть от неопределенности, которая сегодня есть в законе и требует разъяснения. С учетом того, что европейские страны заинтересованы в поставках газа из России, и по "Северному потоку-2", с учетом увеличения объемов европейского потребления и падения объемов их добычи, мы уверены, что проект будет реализован и намеченные сроки. По крайней мере, на сегодняшний день он продолжает реализовываться", — сказал Новак, отвечая на вопрос, не помешают ли расширенные санкции США реализации "Северного потока-2".

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, расширяющий ряд секторальных санкций против экономики РФ. В законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Также документ предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно.

Международное рейтинговое агентство Moody's отмечало, что видит риски задержки строительства "Северного потока-2" из-за санкций США, в частности, с точки зрения привлечения проектного финансирования.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".