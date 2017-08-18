Россия поставила в Турцию 17,5 миллиарда кубометров газа с начала года

ИЗМИР (ТУРЦИЯ), 18 авг — РИА Новости. Около 17,5 миллиарда кубометров газа поставлено в Турцию из РФ с начала года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе круглого стола 86-й Измирской международной ярмарки.

"В этом году уже поставлено (из России в Турцию — ред.) 17,5 миллиарда кубических метров газа", — сказал Новак.

Он напомнил, что в 2016 году более половины газа, потребленного в Турции, было российского происхождения. Кроме того, РФ является крупнейшим экспортером нефти и обеспечивает около 19% потребности Турции в нефти.

Ранее "Газпром" сообщал, что с 1 января по 15 августа увеличил экспорт газа в Турцию на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В первом полугодии "Газпром" нарастил поставки газа в Турцию на 20,7%, до 14,436 миллиардов кубометров.