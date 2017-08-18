"Камаз" и турецкая Tirsan Kardan будут производить карданные валы в России

Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ. Архивное фото

Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ. Архивное фото

ИЗМИР (Турция), 18 авг — РИА Новости. "Камаз" и турецкая Tirsan Kardan подписали протокол о намерениях создания совместного предприятия по производству карданных валов в РФ, Республике Татарстан; в общей сложности пять российско-турецких соглашений о сотрудничестве было заключено в пятницу, сообщил корреспондент РИА Новости с церемонии подписания в ходе 86-й Измирской международной ярмарки.

"СП будет называться "Тирсан-Кама" и его цель — производство и поставка карданных валов на конвейеры коммерческой техники РФ и СНГ", — говорится в пресс-релизе к соглашению.

Так же было подписано соглашение о кооперации между российской "Интер РАО Инжиниринг" и турецкой строительно-монтажной компанией UET на выполнение поставок и работ в области энергетики и смежных областях.

Кроме того, договор на поставку подвесок для прицепов был подписан между российским ООО "СтавПрицеп" и турецкой Akkar Trailer Axle Co.

Также было заключено соглашение о сотрудничестве между АНО "Центр поддержки экспорта Владимирской области" и Комитетом внешнеэкономических связей Турции. Кроме того, был заключен меморандум о сотрудничестве между Российско-турецким деловым советом и Ассоциацией молодых бизнесменом Эгейского региона.

Правительство России приняло решение об участии страны в 86-ой Измирской международной ярмарке 18-22 августа 2017 года для активизации деятельности деловых кругов России и Турции после обострения отношений между двумя странами и их постепенной нормализации. России присвоен статус страны-партнера события.