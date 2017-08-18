АФК "Система" попросила суд отложить рассмотрение иска "Роснефти"

УФА, 18 авг — РИА Новости. АФК "Система" попросила Арбитражный суд Башкирии отложить на месяц разбирательство по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей для возможного мирного урегулирования спора и изучения новых доказательств истца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Уважаемый суд, мы благодарны Вам за Ваши попытки предоставить возможность сторонам к мирному урегулированию (спора). Мы просим суд предоставить время для этого, просим предоставить для этого месяц", — сказал юрист "Системы", заявив ходатайство об отложении судебного заседания, в том числе и для изучения предоставленных истцом новых доказательств, которые составляют несколько томов.
Представители "Роснефти" на слова ответчиков о возможности мирного урегулирования спора в своих выступлениях пока никак не отреагировали.