АФК "Система" попросила суд отложить рассмотрение иска "Роснефти"

УФА, 18 авг — РИА Новости. АФК "Система" попросила Арбитражный суд Башкирии отложить на месяц разбирательство по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей для возможного мирного урегулирования спора и изучения новых доказательств истца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Арбитраж Башкирии в пятницу возобновил рассмотрение иска "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" при реорганизации ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году. На предыдущем заседании 11 августа суд обязал стороны представить дополнительные документы.

"Уважаемый суд, мы благодарны Вам за Ваши попытки предоставить возможность сторонам к мирному урегулированию (спора). Мы просим суд предоставить время для этого, просим предоставить для этого месяц", — сказал юрист "Системы", заявив ходатайство об отложении судебного заседания, в том числе и для изучения предоставленных истцом новых доказательств, которые составляют несколько томов.

Представители "Роснефти" на слова ответчиков о возможности мирного урегулирования спора в своих выступлениях пока никак не отреагировали.