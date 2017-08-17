Владимир Якушев: Тюменская область выступает за развитие местных инноваций

ТЮМЕНЬ, 17 авг — РИА Новости. В Тюменской области 490 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 1,6 триллиона рублей находятся на сопровождении в рамках государственной программы по развитию научно-инновационной сферы в регионе, рассчитанной до 2020 года, сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции о социально-экономическом развитии Тюменской области, приуроченной ко Дню области.

"Промышленность в нашем внутреннем региональном валовом продукте в 2007 году занимала всего 9%. Сегодня — это практически 35%. Индекс промышленного производства за 2016 год составил 104,7% к 2015 году. Рост обеспечен, в основном, опережающим развитием обрабатывающих производств", — рассказал глава региона.

По информации пресс-службы губернатора, в Тюменской области за январь — июнь 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил 52,8 миллиарда рублей. В 2016 году этот показатель составлял 261,5 миллиарда рублей, что на 14,5% выше по отношению к 2015 году.

Владимир Якушев отметил, что в отношении инновационных подходов и мировых стандартов регион неоднократно выступал инициатором новаторских решений на федеральном уровне и в ряде вопросов был серьезно услышан.

"Важно определиться с основополагающими понятиями — что мы относим к категории инновационной продукции, определить перечень инновационной продукции и, конечно, увязать эту продукцию с актуальной тематикой импортозамещения. Это должны быть наши инноваторы и продукция, которая производится на территории Тюменской области и России. И лишь затем следует принимать административные решения: сколько инновационная продукция должна занимать в государственном заказе, в заказе госкорпораций", — пояснил губернатор.

По словам Якушева, растет качество продукции тюменских машиностроительных предприятий, которые в рамках импортозамещения поставляют ее нефтегазовым компаниям.

"Уже действующим и новым предприятиям, которые выходят на этот рынок, приходится работать в условиях достаточно жесткой конкуренции машиностроителей соседних регионов — Татарстана, Уфы, Нижнего Новгорода, Кургана. Правительство региона оказывает поддержку машиностроительной продукции, субсидируя до 5% ее стоимости компаниям, которые приобретают оборудование на территории Тюменской области. В 2018 году эта форма поддержки будет сохранена", — добавил глава региона.

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