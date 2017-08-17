Чижов рассказал, как ЕС вывел из-под санкций США часть проектов с Россией

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Благодаря усилиям Евросоюза из-под действия новых санкций США вывели некоторые энергопроекты с российским участием, заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов в интервью радио Sputnik.
"Поскольку те комментарии, которые были слышны из Белого дома, однозначной картины (по поводу новых антироссийских санкций – ред.), по крайней мере в глазах европейцев, не создали. То есть в самом законе, как они считают, есть люфт. Этот люфт в Евросоюзе склонны причислять, в том числе, к результатам собственных усилий на этапе прохождения этого закона через конгресс", — отметил Чижов.
Дипломат согласился, что по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта Евросоюзу "кое-какие углы удалось сгладить и кое-какие цифры подправить". При этом он привел два примера. Первый связан со статьей закона, которая касается газопроводов.
Также, по словам Чижова, в итоговом варианте с 10 до 33 процентов была повышена планка допустимого российского участия в международных энергетических проектах. Это вывело часть соглашений из-под действия закона. "Но, конечно, это не относится к "Северному потоку-2" и другим потенциальным нашим крупным задумкам", — добавил Чижов.
В Европе нет единства по поводу санкций
При этом постпред подчеркнул, что Евросоюзу будет не так просто выработать единую позицию по вопросу санкций из-за кардинально различных позиций. В частности, Берлин и Париж "этот закон объявили противоречащим международному праву, в то время как в Польше и Прибалтике "от радости просто все изошлись аплодисментами".
"Я бы не стал так уж сразу называть эту позицию покорной. Я думаю, что разговор еще не окончен. Другое дело, что, наверное, до ответных санкций ЕС в адрес США дело не дойдет, но дискуссии им предстоят непростые. Можно предположить, что эти дискуссии перейдут в фазу торга, то есть приведут к выторговыванию каких-либо исключений либо договоренностей о неиспользовании некоторых инструментов, содержащихся в этом пресловутом законе", — сообщил Чижов.
По его словам, в Москве рассчитывают, что европейские правительства будут учитывать мнение бизнеса о новых американских санкциях.
Газовые интересы
Чижов подчеркнул, что в новом законе США о санкциях за политикой скрыты коммерческие интересы.
"В одном параграфе говорится, что проект "Северный поток-2" плохой, потому что от него будет плохо Европе, а также Украине, которая лишится транзита. Следующий абзац говорит, что администрация США должна предпринять усилия по обеспечению поставок американского СПГ на европейский рынок. А для чего? Поясняется вполне откровенно. Для создания американских рабочих мест. Вот и вся политика", — сказал дипломат.
Постпред России при ЕС также добавил, что строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не обязательно приведет к полному прекращению транзита российского газа через Украину. В частности, это единственный способ получить газ для Молдавии.