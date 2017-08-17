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Экономика

Чижов рассказал, как ЕС вывел из-под санкций США часть проектов с Россией

Сюжет:
Новые санкции США против России (251)
12:3117.08.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фотоФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Благодаря усилиям Евросоюза из-под действия новых санкций США вывели некоторые энергопроекты с российским участием, заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов в интервью радио Sputnik.

Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания. Архивное фото
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Чижов объяснил, почему США не смогут заместить поставки газа из РФ в Европу
В начале августа Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Глава немецкого МИД Зигмар Габриэль назвал новые санкции незаконными, отметив, что с их помощью Вашингтон хочет расчистить место для поставки американских энергоресурсов. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель будет защищать экономические интересы ЕС.

"Поскольку те комментарии, которые были слышны из Белого дома, однозначной картины (по поводу новых антироссийских санкций – ред.), по крайней мере в глазах европейцев, не создали. То есть в самом законе, как они считают, есть люфт. Этот люфт в Евросоюзе склонны причислять, в том числе, к результатам собственных усилий на этапе прохождения этого закона через конгресс", — отметил Чижов.

Дипломат согласился, что по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта Евросоюзу "кое-какие углы удалось сгладить и кое-какие цифры подправить". При этом он привел два примера. Первый связан со статьей закона, которая касается газопроводов.

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"В первоначальном варианте было отмечено, что президент "должен" предпринимать соответствующие шаги, а еэсовцы утверждают, что именно благодаря их воспитательной работе с американцами глагол "shall", который читается в данном контексте как "должен", был заменен на глагол "may", то есть "может", — указал он.

Также, по словам Чижова, в итоговом варианте с 10 до 33 процентов была повышена планка допустимого российского участия в международных энергетических проектах. Это вывело часть соглашений из-под действия закона. "Но, конечно, это не относится к "Северному потоку-2" и другим потенциальным нашим крупным задумкам", — добавил Чижов.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

В Европе нет единства по поводу санкций

При этом постпред подчеркнул, что Евросоюзу будет не так просто выработать единую позицию по вопросу санкций из-за кардинально различных позиций. В частности, Берлин и Париж "этот закон объявили противоречащим международному праву, в то время как в Польше и Прибалтике "от радости просто все изошлись аплодисментами".

Дворцовая площадь в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Слон и моська: Польша борется за гегемонию в ЕС
По словам Чижова, ЕС не будет вводить санкции против США, несмотря на потери европейского бизнеса.

"Я бы не стал так уж сразу называть эту позицию покорной. Я думаю, что разговор еще не окончен. Другое дело, что, наверное, до ответных санкций ЕС в адрес США дело не дойдет, но дискуссии им предстоят непростые. Можно предположить, что эти дискуссии перейдут в фазу торга, то есть приведут к выторговыванию каких-либо исключений либо договоренностей о неиспользовании некоторых инструментов, содержащихся в этом пресловутом законе", — сообщил Чижов.

По его словам, в Москве рассчитывают, что европейские правительства будут учитывать мнение бизнеса о новых американских санкциях.

Американский флаг на здании Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Спасибо американскому конгрессу за новое окно возможностей
"Что касается европейского бизнеса, то его голос задолго до появления на свет этого закона, пожалуй, с того момента, как только появились первые секторальные, то есть экономические антироссийские санкции, громко звучал в пользу сохранения наработанных связей в торгово-экономической сфере с Россией. Этот голос и сейчас звучит достаточно громко. Конечно, правительства полностью этот голос игнорировать не могут, и, надеюсь, не станут и дальше", — добавил Чижов.

Не в коня корм
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не в коня корм

Газовые интересы

Чижов подчеркнул, что в новом законе США о санкциях за политикой скрыты коммерческие интересы.

"В одном параграфе говорится, что проект "Северный поток-2" плохой, потому что от него будет плохо Европе, а также Украине, которая лишится транзита. Следующий абзац говорит, что администрация США должна предпринять усилия по обеспечению поставок американского СПГ на европейский рынок. А для чего? Поясняется вполне откровенно. Для создания американских рабочих мест. Вот и вся политика", — сказал дипломат.

Дожимная компрессорная станция на нефтегазовом месторождении
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дорого и холодно: санкции США могут оставить ЕС без газа
При этом он выразил надежду, что Европейскому союзу "хватит политической смелости, силы воли и здравого смысла" не соглашаться на покупку СПГ у Вашингтона. Он также отметил, что политика навязывания Европе сжиженного газа из США противоречит законам рынка. По словам Чижова, это невыгодно ни американскому бизнесу, который может продать этот газ дороже в Азию и Латинскую Америку, ни ЕС, которому российский газ обходится почти в два раза дешевле.

Постпред России при ЕС также добавил, что строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не обязательно приведет к полному прекращению транзита российского газа через Украину. В частности, это единственный способ получить газ для Молдавии.

Северный поток - 2
"Северный поток-2"

 

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