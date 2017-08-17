Рогозин озвучил планы по производству МС-21

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Иркутский авиационный завод планирует выйти на серийное производство 70 самолетов МС-21 в 2022 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"На Иркутском авиационном заводе развернуто строительство первых МС-21 для проведения летных испытаний. Планируем серийное производство с июня 2019 года с тем, чтобы в 2022 году выйти на 70 самолетов в год", — написал Рогозин в своем аккаунте в Facebook

Ранее глава "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью "Россия 24" сообщил, что ОАК к 2025 году планирует выйти на производство минимум 120 гражданских самолетов в год. По его словам, речь идет о 30-35 самолетах Sukhoi Superjet 100, 70 — МС-21 и 12-15 самолетов Ил-114.

МС-21-300 — пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. По своим летно-техническим данным и экономичности самолет МС-21 превосходит существующие аналоги. Впервые в истории отечественного самолетостроения лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей — PW1400G компании Pratt & Whitney (США) и ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации (Россия).