БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости. У США не хватило бы возможностей заменить поставки российского газа в Европу, даже если бы американцы поставляли СПГ бесплатно, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Причем если бы даже американцы бесплатно поставляли сжиженный газ (СПГ) в Европу, у них просто не хватило бы возможностей заместить российские поставки", — заявил Чижов в интервью радио Sputnik

Постпред РФ при ЕС назвал три причины, почему США не смогли бы заменить поставки российского газа в Европу.

"В Соединенных Штатах на сегодняшний день действует один-единственный экспортный терминал для отгрузки СПГ в Луизиане. Они планируют построить еще полдюжины терминалов в разных частях страны, но для этого потребуется, во-первых, время. Во-вторых, самого газа может не хватить. В-третьих, в Европе не так много терминалов, которые готовы принять сжиженный газ, и не так много танкеров для его перевозки", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

Россия является крупнейшим иностранным поставщиком газа в Евросоюз, который в значительной степени зависит от импорта энергорессурсов.

США наращивают свою долю рынка в поставках сжиженного природного газа в ЕС. Доля поставок СПГ из США в Евросоюз в общем импорте этого вида топлива в ЕС выросла в первом квартале 2017 года до 6%, что означает десятикратное увеличение по сравнению с 2016 годом в целом, говорится в ежеквартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам. В первом квартале США стали шестым крупнейшим поставщиком СПГ для ЕС.