БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости. У США не хватило бы возможностей заменить поставки российского газа в Европу, даже если бы американцы поставляли СПГ бесплатно, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
Постпред РФ при ЕС назвал три причины, почему США не смогли бы заменить поставки российского газа в Европу.
"В Соединенных Штатах на сегодняшний день действует один-единственный экспортный терминал для отгрузки СПГ в Луизиане. Они планируют построить еще полдюжины терминалов в разных частях страны, но для этого потребуется, во-первых, время. Во-вторых, самого газа может не хватить. В-третьих, в Европе не так много терминалов, которые готовы принять сжиженный газ, и не так много танкеров для его перевозки", — сказал он.
Россия является крупнейшим иностранным поставщиком газа в Евросоюз, который в значительной степени зависит от импорта энергорессурсов.
США наращивают свою долю рынка в поставках сжиженного природного газа в ЕС. Доля поставок СПГ из США в Евросоюз в общем импорте этого вида топлива в ЕС выросла в первом квартале 2017 года до 6%, что означает десятикратное увеличение по сравнению с 2016 годом в целом, говорится в ежеквартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам. В первом квартале США стали шестым крупнейшим поставщиком СПГ для ЕС.