БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Благодаря усилиям ЕС из-под действия новых антироссийских санкций США выведены некоторые энергопроекты с российским участием, заявил постпред РФ в ЕС Владимир Чижов в интервью радио Sputnik.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. После подписания Трампом закона о санкциях, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал новые санкции незаконными, отметив, что с их помощью США хотят расчистить себе место для поставки американских энергоресурсов в ЕС. В свою очередь, комментируя подписание закона, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель займется защитой экономических интересов ЕС.

"Поскольку те комментарии, которые были слышны из Белого дома, однозначной картины (по поводу новых антироссийских санкций – ред.), по крайней мере в глазах европейцев, не создали. То есть в самом законе, как они считают, есть люфт. Этот люфт в Евросоюзе склонны причислять, в том числе, к результатам собственных усилий на этапе прохождения этого закона через конгресс", — сообщил Чижов.

Дипломат согласился с тем, что по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта Евросоюзу "кое-какие углы удалось сгладить и кое-какие цифры подправить".

"Я могу привести два примера, которые больше всего бросаются в глаза. В одной из статей, как раз из наиболее чувствительных, в том числе для России, — про газопроводы. В первоначальном варианте было отмечено, что президент "должен" предпринимать соответствующие шаги, а еэсовцы утверждают, что именно благодаря их воспитательной работе с американцами глагол "shall", который читается в данном контексте как "должен", был заменен на глагол "may", то есть "может", — указал он.

"И второй момент — это повышение планки допустимого российского участия в международных энергетических проектах. В первоначальном варианте было 10%, сейчас 33%, что выводит из-под действия закона некоторые проекты с российским участием. Но, конечно, это не относится к "Северному потоку-2" и другим потенциальным нашим крупным задумкам", — добавил Чижов.