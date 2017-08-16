Путин поручил перевести в рубли тарифы на погрузку в портах

ПИОНЕРСКИЙ (Калининградская область), 16 авг — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин поручил с 1 января 2018 года перевести тарифы на услуги всех погрузочных портовых компаний с доллара в национальную валюту.

Такое решение было принято после обращения к главе государства руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. На совещании по вопросу развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России он отметил, что в Новороссийском морском торговом порту до сих пор тарифы для стивидоров (компаний, предоставляющих услуги по перевалке грузов при морских перевозках) установлены в долларах, а не в рублях.

"Я думаю, что здесь можно было бы рассмотреть возможность вашего поручения для того, чтобы государственные акционеры, которые составляют контрольный пакет в этих портах, приняли эти решения в исполнение нашего поручения. Потому что это нужно для развития нашей системы финансов, финансовых центров. Во всяком случае об этом говорит ЦБ", — заявил Артемьев.

Путин в ответ поинтересовался, каковы будут последствия подобного шага. "Это приведет к тому, что иностранцы вынуждены будут покупать рубли, в чем заинтересован ЦБ, это позволит развивать финансовую инфраструктуру и делать финансовые центры", — сказал Артемьев.

Президент одобрил предложение главы ФАС, но отметил, что действовать необходимо "с оговорками для конкретных ситуаций и конкретных проектов".

Артемьев также предложил в течение ближайших 3-5 лет повысить ставки для логистических компаний за пользование портовой инфраструктурой, которая принадлежит государству.

ФАС и стивидоры

Прошлым летом ФАС предложила вернуться к тарифному регулированию в морских портах России с января 2017 года. При этом государство еще с 2010 года начало постепенную отмену государственного регулирования тарифов в морских портах России.

Помимо этого, регулятор хотел обязать стивидоров устанавливать тарифы только в рублях. ФАС возбудила дела против крупнейших стивидорных компаний, подозревая их в установлении монопольно высоких цен на услуги по перевалке грузов.

Предложения ФАС вызвали негативную реакцию у компаний, Минтранса и профильных ассоциаций. В частности, Ассоциация морских торговых портов (АСОП) в письме к вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу предупредила, что введение регулирования тарифов в портах РФ приведет к критическому снижению выручки стивидоров и невозможности обслуживать кредиты, в том числе в иностранной валюте, а также к прекращению частных инвестиций в отрасль.

Суд идет

Ряд крупнейших стивидорных компаний, не согласных с решениями ФАС, подали иски в суд.

В конце июля Арбитражный суд Москвы по заявлению НМТП признал незаконными решение и предписание ФАС, посчитавшей, что НМТП установил монопольно высокие цены на перевалку грузов. Ранее аналогичное решение принял суд в отношении еще одной компании группы — "Приморского торгового порта" (ПТП).

В ближайшее время Арбитражный суд Москвы также рассмотрит иски к ФАС от ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (входит в UCL Holding Владимира Лисина) и "Первый контейнерный терминал" (входит в группу Global Ports).

При этом некоторые компании, в частности "Мурманский морской торговый порт" (принадлежит СУЭКу) и "Туапсинский морской торговый порт" (входит в группу UCL Holding Владимира Лисина) решили не конфликтовать с ФАС, и перевели тарифы на перевалку в рубли. В итоге ФАС не нашла нарушений антимонопольного законодательства в действиях компаний и прекратила антимонопольные расследования.