США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Путин поручил перевести в рубли тарифы на погрузку в портах

21:2116.08.2017
019271
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТорговый порт НовороссийскаТорговый порт Новороссийска
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

ПИОНЕРСКИЙ (Калининградская область), 16 авг — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин поручил с 1 января 2018 года перевести тарифы на услуги всех погрузочных портовых компаний с доллара в национальную валюту.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. 16 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин: РЖД должны обеспечить достойные тарифы на грузоперевозки к портам

Такое решение было принято после обращения к главе государства руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. На совещании по вопросу развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России он отметил, что в Новороссийском морском торговом порту до сих пор тарифы для стивидоров (компаний, предоставляющих услуги по перевалке грузов при морских перевозках) установлены в долларах, а не в рублях.

"Я думаю, что здесь можно было бы рассмотреть возможность вашего поручения для того, чтобы государственные акционеры, которые составляют контрольный пакет в этих портах, приняли эти решения в исполнение нашего поручения. Потому что это нужно для развития нашей системы финансов, финансовых центров. Во всяком случае об этом говорит ЦБ", — заявил Артемьев.

Путин в ответ поинтересовался, каковы будут последствия подобного шага. "Это приведет к тому, что иностранцы вынуждены будут покупать рубли, в чем заинтересован ЦБ, это позволит развивать финансовую инфраструктуру и делать финансовые центры", — сказал Артемьев.

Терминал Дальтрансуголь Сибирской угольной энергетической компании в порту Ванино в Хабаровском крае. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой СУЭК
СУЭК в ближайшие годы полностью решит вопрос экологии в Мурманском порту

Президент одобрил предложение главы ФАС, но отметил, что действовать необходимо "с оговорками для конкретных ситуаций и конкретных проектов".

Артемьев также предложил в течение ближайших 3-5 лет повысить ставки для логистических компаний за пользование портовой инфраструктурой, которая принадлежит государству.

ФАС и стивидоры

Прошлым летом ФАС предложила вернуться к тарифному регулированию в морских портах России с января 2017 года. При этом государство еще с 2010 года начало постепенную отмену государственного регулирования тарифов в морских портах России.

Помимо этого, регулятор хотел обязать стивидоров устанавливать тарифы только в рублях. ФАС возбудила дела против крупнейших стивидорных компаний, подозревая их в установлении монопольно высоких цен на услуги по перевалке грузов.

Порт Антверпена. Архивное фото
© AFP 2017 / Eric Piermont
Второй по величине порт Европы блокирован из-за севшего на мель судна

Предложения ФАС вызвали негативную реакцию у компаний, Минтранса и профильных ассоциаций. В частности, Ассоциация морских торговых портов (АСОП) в письме к вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу предупредила, что введение регулирования тарифов в портах РФ приведет к критическому снижению выручки стивидоров и невозможности обслуживать кредиты, в том числе в иностранной валюте, а также к прекращению частных инвестиций в отрасль.

Суд идет

Ряд крупнейших стивидорных компаний, не согласных с решениями ФАС, подали иски в суд.

В конце июля Арбитражный суд Москвы по заявлению НМТП признал незаконными решение и предписание ФАС, посчитавшей, что НМТП установил монопольно высокие цены на перевалку грузов. Ранее аналогичное решение принял суд в отношении еще одной компании группы — "Приморского торгового порта" (ПТП).

Руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
ФАС готова возбудить новые дела против российских стивидоров

В ближайшее время Арбитражный суд Москвы также рассмотрит иски к ФАС от ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (входит в UCL Holding Владимира Лисина) и "Первый контейнерный терминал" (входит в группу Global Ports).

При этом некоторые компании, в частности "Мурманский морской торговый порт" (принадлежит СУЭКу) и "Туапсинский морской торговый порт" (входит в группу UCL Holding Владимира Лисина) решили не конфликтовать с ФАС, и перевели тарифы на перевалку в рубли. В итоге ФАС не нашла нарушений антимонопольного законодательства в действиях компаний и прекратила антимонопольные расследования.

Комментировать
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена