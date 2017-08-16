CША, Канада и Мексика начали переговоры по НАФТА

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. CША, Мексика и Канада начали в среду новые переговоры о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

"Перед переговорщиками стоит сложная задача", — заявил на пресс-конференции в Вашингтоне торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер. Переговоры проводятся по инициативе президента Дональда Трампа, который назвал НАФТА в нынешнем виде "нечестным" договором и пригрозил выйти из него — подобный шаг ударил бы в первую очередь по Мексике и лишь затем по Канаде и США. Лайтхайзер заявил, что "полностью разделяет" мнение Трампа. По его словам, США потеряли до 700 тыс рабочих мест из-за реализации этого договора.

В свою очередь, министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил журналистам, что нужно искать компромисс по НАФТА. "Не нужно ломать то, что работает", — подчеркнул Гуахардо.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в целом разделила мнение мексиканского коллеги.

"Крепкий экономический фундамент (договора — ред.) — это подходящий аргумент для того, чтобы укрепить уже работающие аспекты и улучшить то, что можно улучшить", — сказала Фриланд.

США являются крупнейшей из трех стран НАФТА. Договор о свободной торговле действует с 1994 года. Он объединяет население трех стран численностью чуть менее 500 миллионов человек и с номинальным ВВП около 21 триллиона долларов по состоянию на 2015 год.