"Газпром" с января увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12%

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. "Газпром" с 1 января по 15 августа увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 118,3 миллиарда кубометров, говорится в сообщении "Газпрома".

"Экспорт российского газа в дальнее зарубежье с 1 января по 15 августа 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,7 миллиарда кубометров, или на 12%. Объем поставки потребителям достиг 118,3 миллиарда кубометров", — говорится в сообщении.

Экспорт газа в Германию увеличился на 14,5%, в Австрию — на 66,7%, в Словакию — на 28%, в Чехию — на 27,9%.

В начале июня зампред правления компании Александр Медведев сообщил, что в 2017 году "Газпром" может экспортировать в дальнее зарубежье 180 миллиардов кубометров газа.

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.