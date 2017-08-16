СУЭК в ближайшие годы полностью решит вопрос экологии в Мурманском порту

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) планирует в ближайшие годы вложить в природоохранные технологии Мурманского порта более 2 миллиардов рублей и полностью решить вопрос экологии, заявил РИА Новости генеральный директора АО "СУЭК" Владимир Рашевский.

Президент РФ Владимир Путин в среду в Калининградской области на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России сказал, что в порту Мурманска, и в других портах России, где ведется перевалка угля открытым способом, особенно остро стоит проблема экологии, имея в виду высокую концентрацию угольной пыли в воздухе. Он также призвал внедрять такие технологии при перевалке грузов, которые соответствуют экологическим нормам и стандартам.

Рашевский отметил, компания СУЭК не так давно стала основным акционером порта. "Мы немедленно увеличили инвестии в экологию более чем в 10 раз и уже вложили более 1 миллиарда рублей. Мы изучили опыт крупнейших угольных портов мира, многие из которых расположены в городах и при этом не наносят никакого вреда здоровью людей и окружающей среде. Реализуемый нами комплексный план разработан с учетом этого опыта, и мы планируем вложить в ближайшие годы еще более 2 миллиардов рублей. В результате, все вопросы по экологии будут кардинально и полностью решены", — сказал Рашевский.

По его словам, многие крупные российские угольные порты сейчас успешно решают вопросы, связанные с минимизацией пыления.

"Например, Усть-Лужский "Ростерминалуголь" и Мурманский порт на Северо-Западе, Восточный и "Дальтрансуголь" на Дальнем Востоке, обеспечивающих около 60% всей перевалки, и ряд других успешно внедряют самые лучшие технологии, минимизирующие пыление", — сказал Рашевский.

Гендиректор АО "СУЭК" выразил уверенность, что "необходимо, чтобы по этому же пути шли и более мелкие стивидоры".

СУЭК — крупнейшая угледобывающая компания страны и входит в десятку крупнейших мировых производителей угля.