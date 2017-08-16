НАФТА привела к экономическим проблемам в США, заявил торгпред

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Зона свободной торговли США, Канады и Мексики НАФТА привела к экономическим проблемам в США, включая большой торговый дефицит, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне американский представитель на торговых переговорах в ранге министра Роберт Лайтхайзер.

"Мы должны добиться того, чтобы огромный торговый дефицит не продолжался и чтобы у нас сохранялся баланс и принцип взаимности", — заявил Лайтхайзер на совместной пресс-конференции с министром экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо и главой МИД Канады Христей Фриланд.

По заявлению Лайтхайзера, США потребуют "крупных изменений" в НАФТА. Переговоры по зоне свободной торговли начаты в среду в Вашингтоне по настоянию президента США Дональда Трампа.

США ведут активную торговлю с Канадой и Мексикой, но импортируют больше, чем экспортируют. Так, при товарообороте в 525 миллиардов долларов с Мексикой в 2016 году торговый дефицит США составил 63 миллиарда долларов. С Канадой при объеме торговли в 545 миллиардов долларов торговый дефицит составил 11 миллиардов долларов.

США являются крупнейшей из трех стран НАФТА. Договор о свободной торговле действует с 1994 года. Он объединяет население трех стран численностью чуть менее 500 миллионов человек и с номинальным ВВП около 21 триллиона долларов по состоянию на 2015 год.