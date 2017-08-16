"Платон" пополнил дорожный фонд на 31 миллиард рублей

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дорожный фонд пополнился с помощью системы "Платон", в которой зарегистрировано свыше 884 тысяч большегрузов, на 30,9 миллиарда рублей, сообщается в материалах Министерства транспорта.

"В дорожный фонд через государственную систему "Платон" грузоперевозчики перечислили более 30,9 миллиарда рублей, они зарегистрировали свыше 884 тысяч большегрузов", — говорится в сообщении.

На 31 июля 2017 года в системе, которая была введена 15 ноября 2015 года, было зарегистрировано 877 тысяч большегрузов.

Уточняется, что за счет собранных системой средств в прошлом году в 40 городах и регионах отремонтировано свыше 1 тысячи километров дорог, профинансировано строительство 7 крупных мостов и ремонт 24 аварийных путепроводов, многие из которых не один год были закрыты для движения. Так, в начале августа этого года открылось движение на новом Борском мосту в Нижнем Новгороде, на строительство которого был выделен самый большой трансферт за счет средств от системы "Платон" – 3,6 миллиарда руб.

Регионы получили компенсацию в связи с вычетом из транспортного налога для грузоперевозчиков в соответствии с количеством местных 12-тонников, зарегистрированных в государственной системе "Платон". Правительство РФ распределило между субъектами страны средства за счет сборов от системы в размере 8,7 миллиарда рублей. Трансферты направлены на совершенствование дорожной сети регионов, включая строительство и ремонт значимых мостов и путепроводов.

Дальнейшее распределение средств от "Платона" будет осуществляться с учетом мнения самих грузоперевозчиков на сайте проекта общероссийского народного фронта "Карта убитых дорог".