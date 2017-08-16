Сообщившего о "проблемах" у банков сотрудника "Альфа-Капитала" вызвали в ЦБ

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сотрудника компании "Альфа-Капитал" Сергея Гаврилова пригласили в ЦБ для беседы из-за клиентской рассылки, в которой он отметил нестабильное положение четырех крупных российских банков — Бинбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка и МКБ.

Что было в рассылке?

В рассылке автор написал клиентам о том, что его компания получает все больше "публичной и непубличной информации" о проблемах, связанных с деятельностью этих банков. По его словам, есть "большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью".

Сама "Альфа-Капитал", если верить письму, закрыла лимиты на облигации этих банков и посоветовала клиентам снизить риски, переведя активы в более надежные финансовые учреждения.

В "Альфа-Капитале" заявили, что информация в письме Гаврилова является его частным мнением и действительности не соответствует. Представители компании также подчеркнули, что Альфа-банк работает с Бинбанком, Промсвязьбанком, "Открытием" и МКБ в обычном режиме и какими-либо убедительными данными о проблемах в этих кредитных организациях не обладает.

Как отреагировали ЦБ, ФАС и ФПА?

ЦБ попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить, не являются ли действия "Альфа-Капитала" нарушением антимонопольного законодательства, обнародовал фамилию автора рассылки и подтвердил приглашение его на опрос.

ФАС уже направила запрос в "Альфа-Капитал ", ответ служба рассчитывает получить до 21 августа. По итогам анализа организация сделает выводы о том, допустила ли эта компания недобросовестную конкуренцию. По данным ФАС, письмо от ЦБ по этому вопросу ей пока не приходило.

В свою очередь, Федеральная палата адвокатов России (ФПА) заявила о готовности разработать предложения по изменению законодательства для борьбы с информационными вбросами против банков.

Что говорят в самих банках?

В пресс-службе Бинбанка высказывания из рассылки "Альфа-Капитала" назвали "безответственными и необоснованными". Аналогичного мнения придерживаются в Промсвязьбанке: письмо "Альфа-Капитала" его представители назвали примером "недобросовестной конкуренции и искажения действительности".

"Ведомости" также цитируют совладельца и председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. По его словам, это уже не первая подобная история, когда за ситуацию на рынке выдается мнение отдельно взятого аналитика.

Руководитель финансовой группы "Открытие" Вадим Беляев посетовал на "информационное давление" и предположил, что за ним стоят "чьи-то заказы", но чьи именно, неясно.

Представитель МКБ Владимир Чубарь заявил, что "не согласен" с рассылкой "Альфа-Капитала".