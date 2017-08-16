Thomas Cook готов участвовать в реструктуризации обанкротившейся Air Berlin

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Британский туроператор Thomas Cook и его немецкая "дочка" Condor Airlines готовы сыграть активную роль в реструктуризации объявившей о своей неплатежеспособности компании Air Berlin, передает агентство Рейтер.

"Thomas Cook и ее дочерняя компания, немецкие авиалинии Condor, готовы активно поучаствовать в будущем Air Berlin", — пишет агентство со ссылкой на пресс-секретаря компании.

Во вторник вторая по величине немецкая авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства. Решение было принято после отказа главного акционера Etihad предоставить финансовую поддержку Air Berlin. Сообщалось, что компания ведет переговоры с другими отраслевыми компаниями, в том числе с Lufthansa, о продаже структурных подразделений. Lufthansa также изучает возможность найма дополнительного персонала.

Thomas Cook напрямую заинтересована в продолжении функционирования Air Berlin, так как компания регистрировала своих клиентов на рейсы авиаперевозчика.

Другой туроператор TUI также объявил о своем намерении участвовать в поддержке компании.