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Экономика

Минфин видит ряд рисков и неопределенностей в идее включить такси в ОСГОП

15:3516.08.2017
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАвтомобили такси в Москве. Архивное фотоАвтомобили такси в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Минфин РФ видит ряд рисков и неопределенностей в идее включить такси в систему обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Водитель такси в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВСК назвал предполагаемую цену страховки поездок в такси
В начале августа Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) выступил за включение такси в систему обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами за вред жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП). "Реализация указанного предложения связана с рядом рисков и неопределенностей", — сказали в пресс-службе Минфина, добавив, что само предложение в ведомство пока не поступало.

"В частности, необходимо ответить на вопросы — кто может являться страхователем в таком случае (водитель легкового такси, владелец транспортного средства, собственник таксопарка), действительно ли в настоящее время недостаточно размера осуществляемых страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, которое распространяется на владельцев легковых такси, насколько увеличится финансовая нагрузка на перевозчиков легковыми такси и как это отразится на стоимости такой перевозки и иные вопросы", — уточнили там же.

Согласно закону об ОСГОП (67-ФЗ), который действует с 2013 года, перевозчики, которые осуществляют пассажирские перевозки, обязаны страховать свою ответственность перед пассажирами. Лимит выплаты по этому страхованию — до 2 миллионов рублей.

Кроме того, по закону об ОСГОП покрывается и вред, нанесенный багажу пассажиров — в пределах 23 тысяч рублей при предоставлении чеков и до 11 тысяч рублей без чеков. Тарифы по ОСГОП устанавливает Банк России.

В настоящее время гражданская ответственность владельцев такси подлежит страхованию лишь в рамках ОСАГО. По закону об ОСАГО, максимальные выплаты за вред жизни и здоровью составляют 500 тысяч рублей.

Нужна проработка

О рисках включения такси в систему ОСГОП ранее рассказали РИА Новости и в Банке России.

Световой короб на крыше автомобиля службы Яндекс.Такси. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Яндекс.Такси" и Uber могут ввести опцию страхования пассажиров
Вопрос включения в систему ОСГОП такси требует дополнительной проработки, в том числе на предмет возникновения рисков появления различного рода злоупотреблений как со стороны таксистов, так и со стороны потерпевших на фоне неясности регулирования данного вида перевозок, пояснили в пресс-службе ЦБ.

Вместе с тем, добавили в пресс-службе, к ним подобное предложение от НССО также не поступало, а официальная позиция Банка России по поводу инициативы НССО будет сформирована по результатам ее рассмотрения в случае ее поступления.

Пока лишь добровольно

Страховщики тоже заявляют о необходимости проработки идеи НССО, а пока предлагают таксистам добровольно страховать свою ответственность.

Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Совфед одобрил закон, совершенствующий страхование в перевозках пассажиров
В частности, сейчас переговоры об организации страхования жизни и здоровья пассажиров на время поездки ведут "Яндекс.Такси" и Uber. Факт переговоров подтвердили в страховых компаниях "Ингосстрах", ВСК и "РЕСО-Гарантия".

Начальник отдела страхования пассажирских перевозок компании "Ингосстрах" Александр Рыбальченко рассказал РИА Новости, что продукт по добровольному страхованию гражданской ответственности таксистов компания разработала в 2016 году.

"Страхователем в данном случае может выступать как непосредственно таксопарк или диспетчерская служба, так и индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на перевозку пассажиров в такси. Лимиты могут быть установлены в зависимости от требований клиента", — рассказал он.

"Под покрытие попадает риск причинения вреда жизни и здоровью пассажира. Тарифы устанавливаются в зависимости от размера лимитов ответственности, возраста транспортных средств, размера парка автомобилей (в случае, если страхуется таксомоторный парк), территории покрытия и других факторов", — уточнил Рыбальченко.

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