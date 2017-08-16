ВТБ снижает ставки по ипотеке

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. "ВТБ 24" и розничный бизнес банка ВТБ с 17 августа снижают ставки по ипотеке: кредит на покупку готового жилья теперь можно оформить по ставке 9,5-10%, новостройки – 9,7-10%, сообщила пресс-служба банка.
25.2%Да, уже купил так квартиру
9.4%Собираюсь взять, когда накоплю на первоначальный взнос
18.6%Нет, но готов при снижении ставок
29.1%Принципиально не беру кредиты
17.6%Нет, мне не нужно покупать жилье
"В рамках стандартных программ на приобретение жилья или рефинансирование кредита в другом банке ставка снижена на 1 процентный пункт и установлена на уровне 10% годовых при условии комплексного страхования. При приобретении готового жилья в рамках программы "Больше метров — меньше ставка" ставка по ипотечному кредиту составляет 9,5% годовых. В рамках совместных программ с партнерами банков ставка по кредиту на новостройки составляет от 6,5% годовых, — говорится в сообщении.
Кроме того, зарплатные клиенты "ВТБ 24" и ВТБ могут воспользоваться программой рефинансирования своего ипотечного кредита в другом банке по ставке 9,7% годовых. Минимальный размер первоначального взноса по ипотеке в обоих банках составляет от 10% от суммы кредита.