Ямал за 10 лет нарастил экспорт оленины в 10 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Ямал за 10 лет увеличил объем экспорта оленины в 10 раз – до 3 тысяч тонн, сообщает в среду правительство ЯНАО.

В среду в шведском городе Йокмокк открылся VI Всемирный конгресс оленеводов, который собрал представителей ведущих оленеводческих государств. Конгресс проводится под эгидой ассоциации "Оленеводы мира". Общее число делегатов – 85 человек из 29 оленеводческих районов циркумполярного Севера. Ямал на международной площадке представляет директор департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО Виктор Югай, в составе ямальской делегации – работники оленеводческих хозяйств и оленеводы-частники.

"Ямал сегодня является российским лидером в области поставок мяса северного оленя за границу, за последние 10 лет объем экспорта вырос в 10 раз и составил более 3 тысяч тонн. Новым этапом развития отрасли станет внедрение проектов по глубокой переработке продукции оленеводства – пантов, крови, шкур и камуса северного оленя", — говорится в сообщении.

В своем докладе Виктор Югай обозначил ключевые моменты региональной политики, проводимой в отрасли. "Реализация проектов по развитию оленеводства и экспорта продукции инициируется правительством региона. Эти проекты служат созданию новых товарных цепочек, развитию пищевой промышленности, освоению новых рынков сбыта и повышению спроса на ямальскую продукцию", — приводятся в сообщении слова руководителя профильного департамента.

Также Югай рассказал о государственной поддержке оленеводства и традиционного уклада коренных народов, проживающих в регионе. "Коренное население Ямала получает всестороннюю государственную поддержку. Это касается жилья, образования, помощи оленеводам в создании собственного бизнеса и многого другого", — отметил Югай.

Предыдущий конгресс проходил в 2013 году в Китае в местности Аолугуйя, где живут эвенки-оленеводы. Самый первый конгресс состоялся на Ямале – в 1997 году в Надыме, где и была создана ассоциация "Оленеводы мира". На VI конгрессе в Швеции запланировано празднование 20-летнего юбилея организации.

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