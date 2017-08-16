В НБКИ рассказали, как россияне берут кредиты

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Большинство заемщиков в РФ берут кредиты у нескольких организаций, и только 43% россиян лояльны одному кредитору, следует из исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Средний заемщик пользуется услугами нескольких организаций. Лишь 43% россиян лояльны одному кредитору. При этом самая высокая доля лояльных заемщиков у микрофинансовой организации (МФО) – 55,4%, а самая низкая у кредитно-потребительского кооператива (КПК) – 22,1%. Лояльность банковских заемщиков оценивается на уровне 42,2%", — говорится в пресс-релизе НБКИ.

Отмечается, что заемщики более лояльны крупным кредиторам. По данным НБКИ, крупным МФО свою лояльность демонстрируют 56,2% заемщиков, а наиболее значимым банкам и КПК – 42,2% и 22,4% соответственно. У средних и небольших МФО лояльных заемщиков от общего числа заемщиков — 30,4% и 17,9% соответственно, у банков — 26,4% и 29,6%, у КПК — 20,3% и 21,5%.

"Крупные банки, как правило, являются универсальными и предлагают заемщикам все типы кредитов. Поэтому лояльность заемщиков к таким кредиторам выше, чем к средним и мелким банкам. Более высокий процент лояльности клиентов к МФО объясняется работой последних с вполне конкретным сегментом граждан, а также за счет активного использования технологий мониторинга заемщиков и маркетинговых мероприятий", — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Национальное бюро кредитных историй создано в марте 2005 года. Основное направление деятельности – создание единого центра хранения и обработки всей информации, необходимой для принятия кредитных решений. По состоянию на 1 апреля 2017 года Бюро консолидирует информацию о кредитах 84 миллионов заемщиков, предоставляемую свыше 4,1 тысячи кредиторами, сотрудничающими с НБКИ. На основе данных этих кредиторов и было проведено исследование лояльности россиян финансовым организациям.