ЦБ вызвал сотрудника "Альфа-Капитала", разославшего заявление о банках

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сотрудник "Альфа-Капитала", который разослал негативный комментарий о ряде банков, вызван в ЦБ РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Да, сотрудник приглашен в ЦБ на опрос", — сказал представитель пресс-службы.

В среду газета "Ведомости" написала, что "Альфа-Капитал" предупредил своих клиентов о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента. Под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, "которые в случае санации (банка-эмитента), скорее всего, будут списаны полностью", процитировала газета письмо "Альфа-Капитала".

Сама УК "Альфа-Капитал" уже заявила, что в письме о проблемах в ряде банков изложена личная точка зрения ее сотрудника, а не официальная позиция компании.