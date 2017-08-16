Российские операторы рассказали, как борются с новым видом спама

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Крупнейшим сотовым операторам известно о рекламном спаме, который абоненты получают, перезванивая на пропущенный номер, рассказали РИА Новости в пресс-службах компаний.

Согласно исследованию Telecom Daily, распространение нового вида спама с начала года увеличилось на 50%. Злоумышленники программируют автоматическую систему, она набирает номера телефонов, а потом обрывает вызов после первого звонка. Видя пропущенный звонок, люди перезванивают и получают рекламное объявление.

Отмечается, что 65% абонентов уже получали такие звонки.

Операторы блокируют рекламу

Представители "большой четверки" операторов заверили, что знают о существовании такого вида спама.

"Наши системы информационной безопасности оперативно выявляют подобные автоматические обзвоны и блокируют эти номера", — сказал пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников.

По словам руководителя пресс-службы "Мегафона" Юлии Дорохиной, особенно активно мошенники используют эту схему в целях рекламы различных услуг — юридических, медицинских и других.

"В борьбе со спамом мы руководствуемся "Законом о рекламе". Если абоненты нам жалуются и сообщают, что не давали согласия на получение рекламы, "Мегафон" имеет право на блокировку таких номеров в связи с нарушением абонентами законодательства России", — отметила она.

"Когда абонентов подобным образом вынуждают совершать международные звонки, мы на основании жалоб абонентов вносим номера в черные списки", — рассказала в свою очередь пресс-секретарь "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") Анна Айбашева.

По словам Солодовникова, абоненты МТС, как правило, не сталкиваются с подобным видом спама. Пресс-секретарь Tele2 Ольга Галушина заявила, что оператор не получал жалоб от клиентов.