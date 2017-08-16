Путин поручил перевести тарифы для стивидоров в рубли

ПИОНЕРСКИЙ (Калининградская область), 16 авг — РИА Новости. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение акционерам Новороссийского морского торгового порта (НМТП) перевести тарифы для стивидоров из долларов в рубли. Глава государства поручил с 1 января 2018 года перейти на такой режим работы и перевести тарифы в национальную валюту.

Артемьев на совещании по вопросу развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России отметил, что в НМТП до сих пор тарифы для стивидоров установлены в долларах, а не в рублях.

"Я думаю, что здесь можно было бы рассмотреть возможность вашего поручения для того, чтобы государственные акционеры, которые составляют контрольный пакет в этих портах, приняли эти решения в исполнение нашего поручения. Потому что это нужно для развития нашей системы финансов, финансовых центров. Во всяком случае об этом говорит ЦБ", — заявил Артемьев.

В состав группы НМТП входят порт Новороссийск на Черном море, порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области. Группа "Сумма" и "Транснефть" на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП. "Транснефть" самостоятельно контролирует еще 10,5%. Росимуществу принадлежат 20% акций порта. Структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта в свободном обращении.

Путин в ответ поинтересовался, каковы будут последствия. "Это приведет к тому, что иностранцы вынуждены будут покупать рубли, в чем заинтересован ЦБ, это позволит развивать финансовую инфраструктуру и делать финансовые центры", — сказал Артемьев.

"С 1 января мы переходим на этот режим работы. Но с оговорками для конкретных ситуаций и конкретных проектов… Надо голову включить и посмотреть, чтобы не было убытков ни у кого. Но переходить надо на национальную валюту", — подытожил президент.