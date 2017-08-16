В РЖД сохраняют планы по дополнительному заказу "Сапсанов" у Siemens

ДВОРИКИ (Владимирская область), 16 авг — РИА Новости. РЖД сохраняют планы по дополнительному заказу на поезда "Сапсан" у немецкого концерна Siemens, сообщил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.

Ранее Siemens сообщил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens также заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими госкомпаниями.

"Более того, мы планируем увеличить (количество — ред.) поездов типа "Сапсан", — сообщил Мишарин в среду, отвечая на вопросы участников форума "Территория смыслов".

Он добавил, что компании продолжают сотрудничество в области систем автоматики и подвижного состава.

РЖД в настоящее время эксплуатируют 16 составов "Сапсанов", выпущенных Siemens в Германии. Они курсируют между Санкт-Петербургом и Москвой. При этом Siemens и "Синара" в июле 2015 года подписали меморандум о производстве на "Уральских локомотивах" вагонов для "Сапсанов".

Представитель РЖД в декабре 2016 года сообщал РИА Новости, что компания рассматривает возможность закупки до восьми "Сапсанов" и изучает вопрос, где они будут выпущены (в Германии или на "Уральских локомотивах").