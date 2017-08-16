"Дыра" в капитале банка "Премьер кредит" составила более 500 млн рублей

Вывеска над входом в здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Вывеска над входом в здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского банка "Премьер кредит", лишившегося лицензии в июле, составила 500,186 миллиона рублей, говорится в вестнике Банка России.

Активы банка, по результатам обследования, составили 1,202 миллиарда рублей, обязательства — 1,702 миллиарда рублей.

Банк России с 10 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Премьер кредит" из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также в связи с наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Согласно данным ЦБ, по величине активов банк на 1 июня 2017 года занимал 369-е место в банковской системе РФ.