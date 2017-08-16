Строительство первой в РФ скоростной ж/д магистрали начнется в 2018 году

ДВОРИКИ (Владимирская область), 16 авг — РИА Новости. Строительство первой в России высокосортной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань планируется начать в 2018 году, сообщил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.

"В следующем году мы начинаем строительство", — сообщил Мишарин в среду, отвечая на вопросы участников форума "Территория смыслов".

Мишарин напомнил, что проектирование высокоскоростной дороги планируется полностью завершить в текущем году.

Президент РЖД Олег Белозеров ранее сообщал, что запуск первой в России ВСМ планируется до 2022 года.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России нет таких дорог. Пилотный проект по строительству ВСМ стоимостью более триллиона рублей планируется реализовать на участке Москва-Казань.