ДВОРИКИ (Владимирская область), 16 авг — РИА Новости. Строительство первой в России высокосортной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань планируется начать в 2018 году, сообщил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.
Мишарин напомнил, что проектирование высокоскоростной дороги планируется полностью завершить в текущем году.
Президент РЖД Олег Белозеров ранее сообщал, что запуск первой в России ВСМ планируется до 2022 года.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России нет таких дорог. Пилотный проект по строительству ВСМ стоимостью более триллиона рублей планируется реализовать на участке Москва-Казань.