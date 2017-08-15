ВВП России достиг максимума за четыре года: долго ли продлится рост

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Мария Салтыкова. ВВП России во втором квартале 2017 года вырос до 2,5% в годовом выражении. Это рекордное значение с 2013 года. По мнению российских и международных экспертов, экономика находится на подъеме — несмотря на санкции со стороны США и падение цен на нефть. Можно ли говорить о преодолении кризиса и как долго продлится рост — в материале РИА Новости.
Почему ВВП вырос больше, чем ожидалось
Резкий рост ВВП во втором квартале оказался неожиданностью для экономистов: в первом квартале, по данным Росстата, он составлял всего 0,5% в годовом выражении. Банк России до конца этого полугодия прогнозировал рост экономики до 1,3-1,5%, экономисты, опрошенные Bloomberg и Reuters, — 1,7% и 1,3% соответственно. Ближе всех к правде оказались аналитики Внешэкономбанка и Минэкономразвития, которые давали самые оптимистичные прогнозы: 2,4% и 2,7%.
8.7%Постоянно пользуюсь
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22%Нет, это очередное надувательство
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По данным Минэкономразвития, потребительский спрос резко вырос в июле — индекс "спрос-запрос", который свидетельствует о том, насколько часто россияне ищут в интернете какие-то товары и услуги, достиг самого высокого уровня с 2014 года. В МЭР сообщили, что рост индекса в июле был обусловлен в большей степени увеличением количества поисковых запросов по непродовольственным товарам (автомобилям, телевизорам, косметике, бытовой технике, мебели). В обзоре ведомства при этом пояснялось, что на покупки россияне тратят в основном не сбережения, а кредитные средства.
По сравнению с прошлым годом в обществе снизилось ощущение неопределенности ситуации — этого оказалось достаточно для того, чтобы население перешло от сбережения к потреблению, считает главный экономист Фонда экономических исследований "Центр развития НИУ ВШЭ" Валерий Миронов. В то же время, по его словам, это может быть связано не только с ростом оптимизма, сколько с масштабной чисткой банковской системы в последние годы: банки закрываются, население видит, что система нестабильна, проценты по депозитам невысоки, и предпочитает тратить.
"Большинству людей невозможно все время жить в негативе: некоторым хочется обновить интерьер, купить новую машину — это выразилось в росте производства и покупок автомобилей в том числе", — пояснил Миронов.
На увеличение внутреннего потребления влияет и рост реальных доходов — на фоне снижения инфляции, указал главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. По данным Росстата, инфляция начала снижаться в 2016 году, достигнув 5,4% (в конце 2015 года она равнялась 12,9% — это было максимальное значение с 2008 года). По словам Лисоволика, если инфляция будет держаться в пределах 4%, заявленных Банком России, это может способствовать дальнейшему росту экономики.
Как повлиял на ВВП рост промышленности
Во втором квартале можно было наблюдать улучшение сразу в нескольких секторах экономики: промышленности, строительстве, оптовой торговле и транспорте, отмечает главный экономист по России и СНГ Ing Bank Дмитрий Полевой. По данным Росстата, индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в июне 2017 года вырос на 4,8% в годовом выражении. В целом за второй квартал показатель увеличился на 4,5% (в первом квартале он подрос лишь на 0,2%).
Действие этого фактора продлится недолго, считает Миронов. По его словам, сейчас предприятия просто накапливают запасы сырья и готовой продукции в расчете на будущий рост спроса. "Грубо говоря, от состояния "кошмар-кошмар" в 2015 году они сначала перешли к просто "кошмар", а далее к ситуации, которую можно описать как "застой", — пояснил он.
В то же время "фактор запасов" может действовать только до определенного уровня: в этом году он увеличит ВВП не более чем на 1%. В следующем году его уже не будет, и экономика может остановиться или вырасти не так сильно, отметил Миронов.
Будет ли российская экономика расти дальше
В Минэкономразвития в 2017 году ждут роста ВВП на 2% и выше — об этом в конце июля сообщил глава ведомства Максим Орешкин. Эксперты Capital Economics после публикации данных Росстата за второй квартал повысили свой прогноз роста ВВП с 1,5% до 2,3% (об этом пишет Reuters).
В Евразийском банке развития прогноз роста ВВП на прошлой неделе подняли с 1,1% до 1,4%. По словам Лисоволика, это было связано с улучшением внешнеэкономических условий и той динамики, которую банк видел в течение года: со стабилизацией цен на нефть, динамикой инвестиций и прочих показателей. Рост экономики больше чем на 2% требует появления дополнительных двигателей — причем это должны быть не внешние, а внутренние импульсы, отметил он. Если такие двигатели появятся, исключать вариант роста более чем на 2% нельзя, но в текущих условиях это маловероятно, считает эксперт.
Не стоит забывать и о новых санкциях со стороны США: Минэкономразвития делало свой прогноз еще до их объявления, напомнил Миронов. По его мнению, для того чтобы ВВП рос и дальше, нужно продолжать реструктурировать банковскую систему и привлекать больше инвесторов из Китая, Японии и других азиатских стран. "Формально к санкциям они не присоединились, но реально не особенно активно инвестируют", — пояснил эксперт.