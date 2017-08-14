"Мегафон" подаст жалобу на ФАС из-за предписания по внутрисетевому роумингу

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. "Мегафон" в понедельник направит исковое заявление в суд в отношении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которая предписала операторам связи устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри РФ, что фактически означает отмену внутрисетевого роуминга, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В середине июля служба предупредила операторов "большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2) о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. Позднее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин уточнил, что служба ждет исполнения предупреждения до 10-13 августа.
В минувшую пятницу в пресс-службе ФАС РИА Новости сообщили, что служба получает от операторов "большой четверки" информацию, связанную с исполнением предупреждения ведомства. В МТС агентству сообщили, что находятся в диалоге с ведомством.