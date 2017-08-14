"Мегафон" подаст жалобу на ФАС из-за предписания по внутрисетевому роумингу

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. "Мегафон" в понедельник направит исковое заявление в суд в отношении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которая предписала операторам связи устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри РФ, что фактически означает отмену внутрисетевого роуминга, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Исполнить предупреждение ФАС невозможно. Позиция компании не изменилась. Мы уже давно предоставляем возможность выбора нашим абонентам различных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы абонентов. Сегодня компания направит исковое заявление в суд", — сказал представитель "Мегафона".

В середине июля служба предупредила операторов "большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2) о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. Позднее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин уточнил, что служба ждет исполнения предупреждения до 10-13 августа.

Операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова заявила тогда РИА Новости, что компания готова оспорить в суде предупреждение ФАС о необходимости в течение 14 дней отменить плату за роуминг внутри РФ, поскольку считает его невыполнимым.

В минувшую пятницу в пресс-службе ФАС РИА Новости сообщили, что служба получает от операторов "большой четверки" информацию, связанную с исполнением предупреждения ведомства. В МТС агентству сообщили, что находятся в диалоге с ведомством.