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Экономика

Быстро как никогда: немецкие СМИ отметили рост российской экономики

16:3713.08.2017
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© Fotolia / foxx0002Финансы. Архивное фотоФинансы. Архивное фото
© Fotolia / foxx0002

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) отметила высокие темпы роста российской экономики за последние месяцы.

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia / Anton Gvozdikov
Аналитики: удар санкций США придется на нефть и газ, но экономика выстоит
"Несмотря на санкции и обвал цен на нефть, российская экономика растет так быстро, как никогда за последние годы", — пишет издание со ссылкой на данные Росстата.

На днях статистическое ведомство сообщило, что во втором квартале нынешнего года экономика России выросла на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

"Валовой внутренний продукт с конца 2016 года снова на подъеме, после того как он сокращался на протяжении семи кварталов", — отмечает газета. 

По оценкам аналитиков Capital Economics, которые приводит FAZ, наблюдается улучшение показателей в промышленном производстве, строительстве и торговле. Единственной отраслью, продемонстрировавшей снижение производительности, стало сельское хозяйство.

"По-видимому, российская экономика хорошо справилась с падением цен на нефть и санкциями Запада", — заключает газета.

В чем польза санкций

Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россию нельзя "согнуть и сломить" санкциями США, заявил Небензя
Ранее о росте российской экономике говорил министр экономического развития Максим Орешкин. Некоторую роль, по его словам, в этом сыграли и санкции Запада.

"Вывод главный из последних трех лет, что экономическая и торговая политика обратила свое внимание на те внутренние проблемы, которые у нас есть. Мы занимаемся их решением, поэтому несмотря на то, что цены на нефть продолжают находиться на низком уровне, экономика вошла в фазу активного роста. И это как раз заслуга того и тех действий, которые в экономической политике предпринимались в последние несколько лет", — сказал министр.

По мнению Орешкина, санкции научили Россию, что нужно рассчитывать в первую очередь на себя, на развитие собственных производств, развитие малого и среднего бизнеса — то, на что не будет влиять внешняя среда.

"На самом деле макроэкономическая политика у нас выстроена таким образом, чтобы внешние шоки, связанные с санкциями, оказывали не очень серьезное влияние на российскую экономику. Поэтому надо решать свои собственные проблемы, смотреть на то, что у нас происходит и как развиваются наши предприятия, максимально стараться им помогать. И только вместе будем добиваться успехов, и санкции нам будут нипочем", — сказал министр.

Глава РЭЦ Петр Фрадков. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦ
Глава РЭЦ рассказал, за счет чего РФ увеличила торговлю с ЕС, США и Китаем
Что же касается нового пакета санкций, введенных США, то, как считает Орешкин, скорее, они сильнее повлияют на президента США, потому что значительно ограничивают его полномочия, а также напрямую ударят по бизнес-интересам европейских компаний и по энергетической безопасности Европы.

По мнению советника Института современного развития Никиты Масленникова, российская экономика во многом уже приспособилась к непростым внешним условиям, и последнее расширение американских санкций не нанесет ей существенного и непоправимого ущерба.

"Хотя, конечно, мы не добираем из-за санкций, может быть, несколько десятых годового темпа роста ВВП. Но, тем не менее, все-таки мы можем констатировать определенную адаптацию нашего российского хозяйства к этим непростым внешним условиям", — заключил эксперт.

Что теряет Запад

В конце прошлой недели исполнилось три года с того момента, как президент Владимир Путин подписал указ о продовольственном эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции: США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

Пшеница собранная на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Три года продэмбарго: плюсы, минусы, достижения и перспективы
По словам торгового представителя России в США Александра Стадника, американская экономика за это время потеряла около 2,25 миллиарда долларов, а с учетом упущенной выгоды потери могут достигать 1,8-2,2 миллиарда долларов в год. 

"Контрсанкции были вынужденной мерой, которая стала ответом на введенные ранее санкции в отношении российского бизнеса. На самом деле, эти антироссийские меры стали и ударом в спину многим американским компаниям", — отметил торгпред.

При этом, добавил он, хотя эмбарго положительно повлияло на российское сельское хозяйство, сама ситуация, когда приходится отвечать такими контрмерами, — ненормальна. "Хотелось бы, чтобы в будущем наши отношения вернулись к уровню взаимовыгодного сотрудничества, когда нет необходимости принимать подобные ответные шаги", — считает Стадник.

Еврокомиссия также оценила ущерб от российского продовольственного эмбарго для европейских сельхозпроизводителей. За это время экспорт из ЕС в Россию упал практически вдвое — с 11,8 миллиарда евро в 2013 году до примерно 5,6 миллиарда евро в 2016 году.

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