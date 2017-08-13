Быстро как никогда: немецкие СМИ отметили рост российской экономики

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) отметила высокие темпы роста российской экономики за последние месяцы.
На днях статистическое ведомство сообщило, что во втором квартале нынешнего года экономика России выросла на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Валовой внутренний продукт с конца 2016 года снова на подъеме, после того как он сокращался на протяжении семи кварталов", — отмечает газета.
По оценкам аналитиков Capital Economics, которые приводит FAZ, наблюдается улучшение показателей в промышленном производстве, строительстве и торговле. Единственной отраслью, продемонстрировавшей снижение производительности, стало сельское хозяйство.
"По-видимому, российская экономика хорошо справилась с падением цен на нефть и санкциями Запада", — заключает газета.
В чем польза санкций
"Вывод главный из последних трех лет, что экономическая и торговая политика обратила свое внимание на те внутренние проблемы, которые у нас есть. Мы занимаемся их решением, поэтому несмотря на то, что цены на нефть продолжают находиться на низком уровне, экономика вошла в фазу активного роста. И это как раз заслуга того и тех действий, которые в экономической политике предпринимались в последние несколько лет", — сказал министр.
По мнению Орешкина, санкции научили Россию, что нужно рассчитывать в первую очередь на себя, на развитие собственных производств, развитие малого и среднего бизнеса — то, на что не будет влиять внешняя среда.
"На самом деле макроэкономическая политика у нас выстроена таким образом, чтобы внешние шоки, связанные с санкциями, оказывали не очень серьезное влияние на российскую экономику. Поэтому надо решать свои собственные проблемы, смотреть на то, что у нас происходит и как развиваются наши предприятия, максимально стараться им помогать. И только вместе будем добиваться успехов, и санкции нам будут нипочем", — сказал министр.
По мнению советника Института современного развития Никиты Масленникова, российская экономика во многом уже приспособилась к непростым внешним условиям, и последнее расширение американских санкций не нанесет ей существенного и непоправимого ущерба.
"Хотя, конечно, мы не добираем из-за санкций, может быть, несколько десятых годового темпа роста ВВП. Но, тем не менее, все-таки мы можем констатировать определенную адаптацию нашего российского хозяйства к этим непростым внешним условиям", — заключил эксперт.
Что теряет Запад
В конце прошлой недели исполнилось три года с того момента, как президент Владимир Путин подписал указ о продовольственном эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции: США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.
"Контрсанкции были вынужденной мерой, которая стала ответом на введенные ранее санкции в отношении российского бизнеса. На самом деле, эти антироссийские меры стали и ударом в спину многим американским компаниям", — отметил торгпред.
При этом, добавил он, хотя эмбарго положительно повлияло на российское сельское хозяйство, сама ситуация, когда приходится отвечать такими контрмерами, — ненормальна. "Хотелось бы, чтобы в будущем наши отношения вернулись к уровню взаимовыгодного сотрудничества, когда нет необходимости принимать подобные ответные шаги", — считает Стадник.
Еврокомиссия также оценила ущерб от российского продовольственного эмбарго для европейских сельхозпроизводителей. За это время экспорт из ЕС в Россию упал практически вдвое — с 11,8 миллиарда евро в 2013 году до примерно 5,6 миллиарда евро в 2016 году.