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Экономика

Немецкие СМИ отметили быстрый рост российской экономики вопреки санкциям

11:5613.08.2017
(обновлено: 12:09 13.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России. Архивное фотоДенежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) обратила внимание на высокие темпы роста российской экономики за последние месяцы этого года.

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© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Несмотря на санкции и обвал цен на нефть российская экономика растет так быстро, как никогда за последние годы", — пишет издание со ссылкой на данные Росстата, опубликованные в пятницу.

Отмечается, что во втором квартале 2017 года экономика России выросла на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С конца 2016-го темпы роста ВВП увеличиваются после падения на протяжении предыдущих семи кварталов, говорится в статье. 

Наблюдается улучшение показателей в промышленном производстве, строительстве и торговле. Единственной отраслью, продемонстрировавшей снижение производительности, стало сельское хозяйство, отмечает издание.

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"По-видимому, российская экономика хорошо справилась с падением цен на нефть и санкциями Запада", — заключает FAZ.

В марте 2014 года США в ответ на действия России в ходе украинского кризиса ввели санкции в отношении ряда российских граждан и организаций. Позднее к Вашингтону присоединились Евросоюз, Канада и ряд других государств. Санкции включают запрет на въезд для отдельных лиц, а также накладывают ограничения на деятельность российских банков и компаний нефтегазового сектора. В марте 2017 года страны ЕС продлили санкционный режим на полгода, а в начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против российской экономики.

В ответ на санкции Запада Москва ввела запрет на импорт в страну некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые приняли ограничительные меры против России.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Иван Карпов
Какой рост российской экономики? Кто этот бред сочиняет? Если рост экономики, то почему падает уровень жизни населения?
Хотя, если "со ссылкой на данные Росстата, опубликованные в пятницу", то это видимо началась предвыборная кампания путина.
12:06
13.08.2017
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kgja
мы сами удивлены, кроме роста цен ничего не наблюдается
12:08
13.08.2017
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