Немецкие СМИ отметили быстрый рост российской экономики вопреки санкциям

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) обратила внимание на высокие темпы роста российской экономики за последние месяцы этого года.

"Несмотря на санкции и обвал цен на нефть российская экономика растет так быстро, как никогда за последние годы", — пишет издание со ссылкой на данные Росстата, опубликованные в пятницу.

Отмечается, что во втором квартале 2017 года экономика России выросла на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С конца 2016-го темпы роста ВВП увеличиваются после падения на протяжении предыдущих семи кварталов, говорится в статье.

Наблюдается улучшение показателей в промышленном производстве, строительстве и торговле. Единственной отраслью, продемонстрировавшей снижение производительности, стало сельское хозяйство, отмечает издание.

"По-видимому, российская экономика хорошо справилась с падением цен на нефть и санкциями Запада", — заключает FAZ.

В марте 2014 года США в ответ на действия России в ходе украинского кризиса ввели санкции в отношении ряда российских граждан и организаций. Позднее к Вашингтону присоединились Евросоюз, Канада и ряд других государств. Санкции включают запрет на въезд для отдельных лиц, а также накладывают ограничения на деятельность российских банков и компаний нефтегазового сектора. В марте 2017 года страны ЕС продлили санкционный режим на полгода, а в начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против российской экономики.

В ответ на санкции Запада Москва ввела запрет на импорт в страну некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые приняли ограничительные меры против России.