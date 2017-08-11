Медведев утвердил изменения в программе помощи проблемным ипотечникам

ПЕНЗА, 11 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления, уточняющего условия реализации программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.

Госпрограмму помощи ипотечным заемщикам запустили в апреле 2015 года: банки реструктурировали проблемную ипотеку по ставке не выше 12% годовых, при этом часть ежемесячного платежа клиенту компенсировало государство. Срок программы истек 31 мая 2017 года, при этом выделенные на нее 4,5 миллиарда рублей были израсходованы уже по состоянию на март. В конце июля Медведев подписал распоряжение о выделении на эту программу еще 2 миллиардов рублей из резервного фонда правительства в качестве взноса в уставный капитал АИЖК.

"Помощь будет оказана в соответствии с определенными критериями, в особых случаях она будет рассматриваться на базе решений специальной межведомственной комиссии с участием и исполнительной власти, и депутатов Госдумы, и уполномоченного по правам человека. Такой документ есть, я его вчера подписал. Прошу всех, кто отвечает за эту работу, его начать исполнять", — сказал Медведев на совещании по развитию жилищного строительства.

Как отмечается в сообщении на сайте правительства, проект постановления был подготовлен Минстроем.

"Подписанным постановлением уточняются основные условия реализации программы. Предусматривается создание Минстроем межведомственной комиссии, которая сможет принимать решения, в том числе, об увеличении размера возмещения заемщикам. Внесенные в основные условия изменения позволят продолжить реализацию программы и реструктуризировать не менее 1,3 тысячи ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий заемщиков", — указывает кабмин.