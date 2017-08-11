В ИПЕМ рассказали о выгоде от железной дороги в обход Украины

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Запуск железнодорожного движения в обход Украины обеспечит стабильность перевозок пассажиров и грузов, а также снизит экономические и технологические риски для России, считает генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян.
"Начало движения по построенной линии позволит обеспечить стабильность перевозок пассажиров и грузов, а главное — снизить экономические и технологические риски, которые могли бы возникать при сохранении движения через Украину (остановка и задержка поездов, срывы сроков доставки, нарушение графика движения и т.п.)", — сказал Саакян РИА Новости.
Он добавил, что строительство железнодорожной линии на участке Журавка-Миллерово и последующий запуск движения по ней продиктованы необходимостью обеспечения экономической безопасности России.
Стоимость строительства железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей. Сейчас российские поезда, следующие на юг РФ, проходят небольшой железнодорожный участок по территории Украины. Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям), что позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.