В ИПЕМ рассказали о выгоде от железной дороги в обход Украины

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Запуск железнодорожного движения в обход Украины обеспечит стабильность перевозок пассажиров и грузов, а также снизит экономические и технологические риски для России, считает генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян.

Двухпутную электрифицированную железнодорожную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. РЖД в пятницу сообщили о завершении строительно-монтажных работ на участке и планах открыть движение пассажирских поездов по нему к концу осени 2017 года.

"Начало движения по построенной линии позволит обеспечить стабильность перевозок пассажиров и грузов, а главное — снизить экономические и технологические риски, которые могли бы возникать при сохранении движения через Украину (остановка и задержка поездов, срывы сроков доставки, нарушение графика движения и т.п.)", — сказал Саакян РИА Новости.

Он добавил, что строительство железнодорожной линии на участке Журавка-Миллерово и последующий запуск движения по ней продиктованы необходимостью обеспечения экономической безопасности России.

"Стоит отметить, что еще в утвержденную в 2008 году Стратегию развития железнодорожного транспорта был включен проект строительства железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск, а осложнение отношений с Украиной просто ускорило реализацию его части", — отметил глава ИПЕМ.

Стоимость строительства железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей. Сейчас российские поезда, следующие на юг РФ, проходят небольшой железнодорожный участок по территории Украины. Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям), что позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.