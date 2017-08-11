РЖД завершили строительство железной дороги в обход Украины

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. РЖД завершили строительно-монтажные работы на железнодорожном участке в обход Украины и к концу осени планируют открыть движение поездов на этой линии.

"Российские железные дороги" завершили строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии Журавка – Миллерово и приступили к пусконаладочным работам и тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали", — сообщает компания.

Пробный поезд, состоящий из локомотива и нескольких грузовых вагонов, уже прошел по участку протяженностью 122 километра от станции Журавка до станции Боченково. На остальных участках завершаются работы по подготовке запуску.