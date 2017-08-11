В Минсельхозе заявили о снижении цен на гречку

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Хороший урожай гречихи в России, а также накопленные прошлогодние запасы привели к постепенному снижению цен на эту культуру, которое продолжится и дальше, сообщили РИА Новости в Минсельхозе РФ.

По данным министерства, средняя потребительская цена на гречку в России по состоянию на 31 июля составляла 68,7 рубля за килограмм, снизившись с начала текущего года на 19,1%.

"В период до конца текущего года ожидается стабилизация и дальнейшее снижение цен в связи с поступлением на рынок нового урожая", — сообщили в пресс-службе.

"В настоящее время снижение цен на гречиху и гречневую крупу вызвано насыщенностью рынка продукцией отечественного производства. Так, запасы гречихи в заготовительных и перерабатывающих предприятиях выше аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза на фоне высокого урожая — выше среднего за последние пять лет в 1,5 раза", — добавили в министерстве.

По данным Минсельхоза, в текущем году урожай гречихи также прогнозируется выше среднего за предыдущие пять лет на 18,6%. Производство гречневой крупы в январе-июне 2017 года также превысило аналогичный период прошлого года — на 27,1%.

По данным Росстата, средние цены сельскохозяйственных товаропроизводителей в июне сложились на уровне 14,770 тысячи рублей за тонну гречихи, что на 17% ниже аналогичного периода прошлого года, добавили в пресс-службе министерства.