AliExpress не ожидает роста цен из-за маркировки всех почтовых отправлений

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. AliExpress не ожидает роста цен на товары из-за введения с 10 августа обязательной маркировки всех почтовых отправлений штрих-кодами, по которым покупатель и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении, сообщили РИА Новости в пресс-службе AliExpress Russia.

Россия стала одним из первых рынков, где китайская компания внедрила обязательный трекинг посылок и полностью интегрировала ее с системой национальной почтовой службы.

"Мы не ждем изменений цен со стороны наших продавцов, так как внедрение проекта обсуждалось на протяжении длительного времени. У всех была возможность учесть этот переход заранее, первая часть которого была запущена в прошлом году (на товары стоимостью от 2 долларов), и это не отразилось на ценах", — сказал представитель AliExpress.

"Кроме того, запуск проекта в не меньшей степени важен для продавцов, так как позволяет избегать потребительского экстремизма в вопросах сервисов и доставки — каждая сторона может детально отследить процесс в любой момент времени", — заметил собеседник агентства.

Ранее покупки с AliExpress с небольшим средним чеком зачастую отправлялись как нерегистрируемые отправления. Ни интернет-магазины, ни почтовые администрации, ни клиенты не имели возможности отследить такие отправления в пути их следования. Зачастую пересылка идет морским путем или автотранспортом, через транзитные страны-посредники, что негативно сказывается на сроках доставки, значительно увеличивает риск утери или повреждения отправлений. По данным "Почта России", доля нерегистрируемых пакетов в настоящее время составляет 20%. При этом в прошлом году таких отправлений было 70%.

AliExpress (входит в Alibaba Group) — китайская площадка в сфере онлайн-торговли. Компания среди всех интернет-магазинов, торгующих в России, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), имеет наибольшую аудиторию (более 22 миллионов уникальных посетителей, зашедших на сайт за январь 2017 года). Количество отправлений в РФ составляет порядка 400 миллионов в год.