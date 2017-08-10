Аналитик: к 2020 году Россия сможет полностью обеспечивать себя томатами

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Промышленное производство томатов в России растет на 15-20% в год и это говорит о том, что после 2020 года страна сможет полностью сама обеспечить себя этой сельхозкультурой, сообщил РИА Новости главный аналитик Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин.

Ранее он отмечал, что Турция потеряла 2 миллиарда долларов от запрета поставки томатов в РФ. Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил 9 августа, что Анкара будет вынуждена принять ответные меры, если Москва не снимет торговые ограничения на поставки ряда видов сельхозпродукции.

"Сейчас вложены большие средства в тепличные комплексы, строительство, модернизацию, поэтому мы ждем высокой отдачи, производство сейчас растет бурными темпами — 15-20% в год, и мы ожидаем, что после 2020 года можно будет говорить о полном импортозамещении по томатам", — сказал Лашин.

По его словам, на данный момент Россия обеспечивает себя томатами на 40%.

Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил, что России необходимо 3-5 лет для того, чтобы покрыть 90% рынка овощей РФ российской продукцией.

РФ вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Ограничения Россельхознадзора все еще действуют.