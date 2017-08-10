Сбербанк снизил ставки и первоначальный взнос по ипотеке

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке и минимальный первоначальный взнос при покупке жилья.
32.8%Да, уже купил так квартиру
22.4%Собираюсь взять, когда накоплю на первоначальный взнос
23.5%Нет, но готов при снижении ставок
15.8%Принципиально не беру кредиты
5.5%Нет, мне не нужно покупать жилье
Новые ставки ипотеки при покупке жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке — 8,9-10%. Первоначальный взнос по программе "Приобретение готового жилья" теперь равен 15%.
В последний раз банк снижал ставки в начале июня — на 0,2-0,75%. Тогда ставка на покупку квартиры в новостройке была установлена на уровне 10,7%.
Всего с начала года Сбербанк выдал ипотечных кредитов на сумму почти 480 миллиарда рублей, что на 24% превышает показатель января-июля прошлого года.