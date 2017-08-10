Сбербанк снизил ставки и первоначальный взнос по ипотеке

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке и минимальный первоначальный взнос при покупке жилья.

Вы когда-нибудь брали ипотеку? Да, уже купил так квартиру

Собираюсь взять, когда накоплю на первоначальный взнос

Нет, но готов при снижении ставок

Принципиально не беру кредиты

Нет, мне не нужно покупать жилье Результаты 32.8% Да, уже купил так квартиру

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23.5% Нет, но готов при снижении ставок

15.8% Принципиально не беру кредиты

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"Текущее изменение – самое масштабное за все годы существования ипотеки в Сбербанке единовременное улучшение условий по продукту: диапазон изменения составит 0,6-2 п.п., первоначальный взнос снижен на 5 п.п.", — говорится в сообщении банка.

Новые ставки ипотеки при покупке жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке — 8,9-10%. Первоначальный взнос по программе "Приобретение готового жилья" теперь равен 15%.

В последний раз банк снижал ставки в начале июня — на 0,2-0,75%. Тогда ставка на покупку квартиры в новостройке была установлена на уровне 10,7%.

Директор дивизиона "ДомКлик" Николай Васев отметил, что спрос на ипотеку превысил докризисный уровень. Так, в мае и июне Сбербанк предоставил россиянам почти 154 миллиарда рублей.

Всего с начала года Сбербанк выдал ипотечных кредитов на сумму почти 480 миллиарда рублей, что на 24% превышает показатель января-июля прошлого года.