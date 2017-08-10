ВТБ может снизить ставки по ипотеке вслед за Сбербанком

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. ВТБ обсуждает снижение процентных ставок по ипотеке, соответствующее решение будет принято позднее, сообщили в пресс-службе второго по активам российского банка.
26.9%Да, уже купил так квартиру
11.5%Собираюсь взять, когда накоплю на первоначальный взнос
21%Нет, но готов при снижении ставок
25.6%Принципиально не беру кредиты
14.9%Нет, мне не нужно покупать жилье
"ВТБ 24" и розничный бизнес банка ВТБ внимательно следят за ситуацией на рынке. Решение о снижении процентных ставок сейчас обсуждается и будет принято позднее", — сообщили в пресс-службе.
Сбербанк ранее сообщил, что с 10 августа снижает процентные ставки по ипотеке при покупке как новостроек, так и квартир на вторичном рынке, а также минимальный размер первоначального взноса. Теперь новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке 8,9-10%, а первоначальный взнос на продукт "Приобретение готового жилья" — 15%.
По данным ЦБ, ставки по ипотеке в России упали до рекордно низких значений. Так, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в июне составила 11,11%.
Объем выдачи ипотеки в РФ в первом полугодии 2017 года вырос на 16%, до 773 миллиардов рублей. Портфель ипотечных жилищных кредитов на 1 июля составил 4,671 триллиона рублей. При этом доля просроченных ипотечных жилищных кредитов продолжает держаться на низком уровне – 1,5%.