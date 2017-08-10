ВТБ может снизить ставки по ипотеке вслед за Сбербанком

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. ВТБ обсуждает снижение процентных ставок по ипотеке, соответствующее решение будет принято позднее, сообщили в пресс-службе второго по активам российского банка.

Вы когда-нибудь брали ипотеку? Да, уже купил так квартиру

Собираюсь взять, когда накоплю на первоначальный взнос

Нет, но готов при снижении ставок

Принципиально не беру кредиты

Нет, мне не нужно покупать жилье Результаты 26.9% Да, уже купил так квартиру

11.5% Собираюсь взять, когда накоплю на первоначальный взнос

21% Нет, но готов при снижении ставок

25.6% Принципиально не беру кредиты

14.9% Нет, мне не нужно покупать жилье Все опросы Голосовать

"ВТБ 24" и розничный бизнес банка ВТБ внимательно следят за ситуацией на рынке. Решение о снижении процентных ставок сейчас обсуждается и будет принято позднее", — сообщили в пресс-службе.

Сбербанк ранее сообщил, что с 10 августа снижает процентные ставки по ипотеке при покупке как новостроек, так и квартир на вторичном рынке, а также минимальный размер первоначального взноса. Теперь новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке 8,9-10%, а первоначальный взнос на продукт "Приобретение готового жилья" — 15%.

По данным ЦБ, ставки по ипотеке в России упали до рекордно низких значений. Так, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в июне составила 11,11%.

Объем выдачи ипотеки в РФ в первом полугодии 2017 года вырос на 16%, до 773 миллиардов рублей. Портфель ипотечных жилищных кредитов на 1 июля составил 4,671 триллиона рублей. При этом доля просроченных ипотечных жилищных кредитов продолжает держаться на низком уровне – 1,5%.