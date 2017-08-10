Роснефть выступила против независимого аудита в деле по иску к АФК

УФА, 10 авг — РИА Новости. "Роснефть" не видит смысла в назначении независимого аудита по реорганизации "Башнефти" в рамках иска к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, заявил представитель нефтекомпании в суде.

Арбитраж Башкирии в четверг рассматривает иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" при реорганизации ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году.

В ходе заседания представитель АФК заявил, что "Система" готова к мирному урегулированию спора с "Роснефтью", если независимый эксперт признает негативные последствия от реорганизации "Башнефти".

"Мы считаем, что не имеет смысла (назначать экспертизу)", — сказал представитель "Роснефти", пояснив, что негативные последствия и убытки очевидны без экспертизы и составляют сумму заявленного иска.

Представитель "Башнефти" также выступил против назначения экспертизы. "Неважно, отражаются убытки в бухотчетности или нет, наша позиция: было имущество, а теперь его нет", — сказал он, добавив, что это уже третье ходатайство о назначении экспертизы, что является злоупотреблением правом и затягиванием процесса.